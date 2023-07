Fantastisk ! Ekkoet av universet ble fanget for første gang i gravitasjonsbølger.

Ekkoet av universet oppdaget i gravitasjonsbølger av NanoGrav-samarbeidet

Nylig, NanoGrav-samarbeidet publisert en serie artikler som indikerer at den hadde fanget universets ekko i gravitasjonsbølger.

Dette er første gang disse gravitasjonsbølgene, kalt bakgrunnsgravitasjonsbølger, er oppdaget. NanoGrav bruker radioteleskoper for å utlede når disse gravitasjonsbølgene passerer gjennom banen til lys som sendes ut av spinnende nøytronstjerner kalt pulsarer.

Teknologien som brukes av NanoGrav den er basert på bruk av kosmiske klokker, pulsarer, for å oppdage lavfrekvente gravitasjonsbølger. Disse gravitasjonsbølgene mistenkes å være støy av supermassive sorte hull under utviklingen av universet.

NanoGrav-samarbeidet

NanoGrav-samarbeidet har som mål å observere gravitasjonsbølger ved lav frekvens. Dette samarbeidet er en forening av astronomer som fokuserer på å observere disse bølgene ved hjelp av to radioteleskoper: Arecibo i Puerto Rico og GBT i USA.

Hovedforskjellen mellom LIGO, observatoriet som først oppdaget gravitasjonsbølger, og NanoGrav er den observerte frekvensen. LIGO observerer høyere frekvenser, mens NanoGrav kan fange opp svært lave frekvenser.

Teknologien for å fange denne typen bølger

En av måtene å oppdage gravitasjonsbølger på. Den består i å analysere tiden det tar lys å gå fra ett punkt til et annet. En variasjon av ankomsttiden, vel vitende om at lysets hastighet er konstant i hele universet, det betyr at noe kom i veien for fotonene.

Dette kan være en gravitasjonsbølge som forvrenger lysets rom-tid-bane.

Dette er hvordan gravitasjonsbølgeobservatorier fungerer de er i stand til å utlede og oppdage deres passasje.

Lavfrekvente bølger utgjør en ekstra utfordring, fordi ingen erfaring på jorden kan oppdage dem. Det er derfor NanoGrav-samarbeidet bestemte seg for å bruke en kosmisk hjelp for å oppdage dem: pulsarene.

Pulsarer, kosmiske beacons

Når en massiv stjerne når slutten av sin levetid, kan den bli en nøytronstjerne. Ofte kan disse nøytronstjernene spinne veldig raskt, på bare noen få millisekunder. Disse snurrende nøytronstjernene kalles pulsarer.

Pulsarer fungerer som kosmiske beacons med en ganske presis periodisitet som gjør det enkelt å forutsi neste signal.

Pulsarer sender ut en strøm av radiobølger mens de snurrer. Disse jetflyene treffer jorden med svært presise intervaller. Vi kan vite nøyaktig når neste radiosignal fra kjente pulsarer sendes.

NanoGrav har analysert signaler fra disse pulsarene i 15 år, og laget nøyaktige prediksjonsmodeller. Enhver variasjon i ankomsttid vil bli oppdaget av samarbeidet. Disse variasjonene kan være assosiert med gravitasjonsbølger.

Oppdagelsen av bakgrunnsgravitasjonsbølger.

Etter å ha analysert dette datasettet i 15 år, NanoGrav konkluderte med at variasjonene er assosiert med lavfrekvente gravitasjonsbølger kalt bakgrunnsgravitasjonsbølger.

Disse gravitasjonsbølgene ville være ekkoer av universet som kommer fra alle retninger. Ekte bølger som krysser galaksen vår og kommer fra alle stedene vi observerer.

Tanken er at disse gravitasjonsbølgene er støy fra supermassive sorte hull. som smeltet sammen under utviklingen av universet. Når to sorte hull går i bane rundt hverandre, De sender ut gravitasjonsbølger.

Hemmeligheten bak supermassive sorte hull

Et av de store mysteriene er opprinnelsen til supermassive sorte hull. Dette er et av de store åpne spørsmålene innen astronomi.

Vi vet at på et tidspunkt i universets historie, galakser slått sammen, dra de supermassive sorte hullene i midten av hvert av dem i en fusjonsdans.

Denne oppdagelsen kan tillate oss for bedre å forstå hva som skjer under kollisjonsprosessen av supermassive sorte hull og hvordan de er fordelt i universets historie.