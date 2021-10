Fantastisk promo: Et Instagram-bilde av undertøy … et snitt!

Affæren har skapt oppsikt i Frankrike. Og med god grunn: Undertøysmerket Repeat Undies har gitt sine unge kunder muligheten til å legge ut et bilde av undertøyet deres på Instagram … 15% rabatt! På sosiale medier vakte annonsen raseri. Faren til en sjokkert ung kvinne tvitret et bilde med flyeren til det aktuelle merket: “Jeg ble rasende over dette lakenet som ble funnet i en samling spesialundertøy for datterens tid”, skrev Stephen.

I denne flyeren kan vi tydelig se planen skrevet i svart-hvitt. En annen Internett-bruker er irritert over denne utgivelsen: “Du ser vanligvis et merke som ber unge kvinner legge ut bildet sitt på undertøy (i dekke av femininitet) for å få 15 % rabatt.? “.

Når det gjelder pariserne, er Repeat Andes-grunnlegger Anjali Govindasamy en “Menneskelig feil og flyer skal ikke ha vært i denne pakkenHan forteller også at denne feilen ble oppdaget “I noen tenåringspakker gled brosjyren dedikert til dem, med QR-koden som fører til Education Guide, for voksne.”

Anjali Govindasamy lover å løse problemet “Åpne alle utpakkede pakker for å sjekke at flyeren inni er riktig. Vi vil aldri fortelle mindreårige å legge ut bilder.”

På Twitter fortsetter striden å rase. Dette er fordi noen brukere av Blue Bird mener at det er viktig å posere uten undertøy. Dette, ifølge disse personene, vil fullstendig endre betydningen av setningen. Andre er ikke fornøyd med denne forklaringen. “Hvis denne meldingen hadde blitt snakket til kvinner, ville avsenderen ikke ha vært i de kjente ordene … tydelig rettet mot tenåringer som ønsker å posere iført undertøy uten å innse at de tilbyr gratis bilder for reklamekampanjen.”, skjeller ut en tidligere skolesjef.

En ting er sikkert, Anjali Govindasamy ønsker ikke å lete etter buzz. Grunnleggeren er spesielt redd for fremtiden til selskapet sitt. “Vi lurer på om Twitter kommer til å drepe merkevaren vår“, avslutter hun.