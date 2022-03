Fantastisk video avslører hvordan et kinesisk missil traff månen for tre dager siden

Rakettrester antas å ha truffet månen.

Astronomer tror at delen av raketten, som eksperter sier har sin opprinnelse i Kina, traff månens overflate tidlig 4. mars.

Vi vet ikke om den vil treffe månen før to månesatellitter passerer gjennom nedslagsområdet.

Disse satellittene kan fotografere enhver avgrunn som følge av sammenstøtet

Når raketten reiser til den mørke siden av månen, er «live» dekning av hendelsen usannsynlig.

Eksperter har imidlertid nå laget en fysikkbasert simuleringsvideo, som ofte viser hvordan ulykken skjedde.

Video AGI, utgitt på YouTube av Ansys.

Tittelen forklarer ganske enkelt: «Et alternativ bredt syn på den forbedrede Chang’e-effekten med månen (sic) 4. mars 2022.»

Rocket Division ble først oppfunnet av den berømte forfatteren Bill Gray Pluto-prosjektet Å spore gjenstander nær jorden.

Han sa skrap en SpaceX Falcon 9 Upper Level ble lansert i februar 2015 av Elon Musk Group fra Florida.

Bell trakk imidlertid senere kravet sitt og hevdet at en del av missilet tilhørte ham. Kina.

Kina har benektet anklagene, til tross for den generelle konsensus om at Long March 3C-missilet er et tredjerangsmissil.

Missilet ble brukt til å skyte opp det kinesiske Chang’e 5-T1-kjøretøyet i oktober 2014.

Den svake grønne linjen viser rakettens mistenkelige bane på månens overflate. AGI, Inc. Ansys

Rakettavfall går i bane mellom jorden og månen.

AGI-simuleringsvideoen viser hvordan skråningen ville vært sterk nok til å danne et krater på månens overflate.

Forskerne brukte programvare kalt Systems Toolkit (STK) og Orbit Definition Toolkit (ODTK), som sikkerhetsbyråer tidligere har brukt for å simulere oppgaver.

Denne historien dukket opp først På solen Det gjenskapes her med tillatelse.