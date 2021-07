Fantastiske flybilder avslører ‘Warson-lignende’ ødeleggelser i Canadas hotteste by

I Lytton traff Canadas temperaturrekord kvikksølv 49,6C (121F) tirsdag.

I løpet av 24 timer ble den lille landsbyen i British Columbia evakuert, og med noen minutters varsel brøt det ut en brann.

Offentlige tjenestemenn har nå ødelagt de fleste av byens hjem og bygninger, samt ambulansestasjonen og den lokale Royal Canadian Mounted Police Division. Noen lokale ble ikke tellet før på fredag.

Det brenner mange branner i området, som er fanget under “varmekuppelen” i flere dager, noe som gir temperaturer til oppvarming.

Det brøt ut en brann i Lytton, British Columbia. (Via REUTERS)

Et område på rundt 80 kvadratkilometer nær Lytton er rapportert å være ute av kontroll. Brannvesenet sa.

F.Kr. Statsminister John Horgan sa torsdag at det hadde vært 62 nye branner og 29 000 lynnedslag i provinsen det siste døgnet, og brannrisikoen var alvorlig.

Hr. Horgan sa at han hadde “informasjon” om at et tog hadde tatt fyr på et tog som gikk gjennom landsbyen.

Cheryl James, som bor i Lytton, dro med datteren og svigersønnen. Hun sa CBC Torsdag hjalp sønnen Edward med å bekjempe brannen.

“Han ba meg gå ut, og jeg fortalte ham at det ikke skulle være for sent,” sa James fra evakueringssenteret. “Jeg håper han kommer hit.”

Edith Loring-Kuhanga, administrator av Stein Valley Nalakabamax School, sa at hun og andre styremedlemmer måtte kutte ned på zoomintervjuer med en potensiell lærer fordi blokken deres brant.

Han sa at han i utgangspunktet ikke fokuserte på å få ut en sirene, men fikk deretter en samtale fra et skolestyremedlem.

“Han sa:” Jeg brenner her. Du må komme deg ut. Hold deg så fort du kan, “” sa Loring-Kuhanga. Associated Press.

Ruinene er omfattende, sa han.

“Det var utrolig. Det var en drøm,” sa hun. “Mange medlemmer av samfunnet har mistet alt, de har bare ikke tid.”

Før topptemperaturen på tirsdag satte Lytton – som satt på nesten samme breddegrad som London – maksimalt kanadiske rekorder tre dager på rad. Mandag var temperaturen 47,9 C (118,2 F) og søndag 46,1 C (115 F).

Man frykter at den dødelige “en gang i årtusen” hetebølgen bryter ut i Nord-Amerika og bryter temperaturer etter rekordtemperatur, blant hundrevis av økende dødsfall.

Landsbyen Lytton i British Columbia er fullstendig ødelagt av skogbranner, sier offentlige tjenestemenn. (Abi)

Delstaten Oregon registrerte 63 dødsfall fra hetebølger, og hundrevis av sykehusbesøk var forbundet med varmerelatert sykdom.

I Multnoma County, hvor Portland er lokalisert, sa en lege at hypertermi er den viktigste dødsårsaken, med unormalt høye kroppstemperaturer forårsaket av manglende takling av kroppsvarmen. Ofrene var i alderen 44 til 97 år, og mange av de døde var hjemløse.

To menn dør 27. juni i en hjemløs leir ettersom temperaturen i Pennsylvania, Oregon, når 111 grader. Bulletin.

Det er antatt at økende temperaturer drepte en arbeider som døde i feltene på Ernst Nursery and Farms i St. Paul, Oregon lørdag. Nevøen hans identifiserte ham som Sebastian Francisco Perez, opprinnelig fra Ixana, Guatemala, hvor han feiret sin 38-årsdag.

Direktøren for Farmers ‘Association sa PCUNs død var “skammelig”. Bekymringer har blitt reist av forskjellige arbeidstakere på gården om tvangene arbeidstakere må tåle i den brennende varmen.

Minst 20 mennesker har dødd av varmen i Washington, og tjenestemenn forventer at tallet vil øke. Noen ble funnet døde i hjemmene sine, Dødsfall forbundet med varme-relatert stress.

I British Columbia rapporterte Coroner Lisa Lapoint minst 486 “plutselige og uventede dødsfall” de siste fem dagene. Han sa at i gjennomsnitt 165 mennesker ville dø i den perioden.

“Selv om det er for tidlig å si sikkert hvor mange av disse dødsfallene er relatert til varme, antas det at en betydelig økning i dødsfall kan skyldes ekstremvær,” sa Dr. Laboint.

I det nordlige Stillehavet i Nordvest nådde byen Portland, Oregon, 46,7C (116F) mandag, og slo den forrige rekorden på 44,4C (112F) på søndag.

I delstaten Washington nådde Cellen County utenfor Seattle tirsdag 48C (119F).

Denne delen av verden er vanligvis i gjennomsnitt 26 C, eller 80 F-mark i sommermånedene.

En intens hetebølge er det meteorologene kaller en “varmekuppel” – den fanger opp konsentrasjoner av varm luft i ett område, og forhindrer at andre meteorologiske systemer går inn.

Klimakrise, drevet av fossile brensler i flere tiår, bidrar til oppvarming og gjør slike hendelser mer alvorlige og hyppige.

Ekstreme temperaturer økte også trusselen om brann. U.S. National Interactive Fire Center, som koordinerer brannrespons på føderalt nivå, rapporterer at flere mennesker i California og det nordvestlige USA står overfor mer enn normalt brannpotensiale de neste to månedene.

Flere brannvesen begynte å utstede advarsler om forbud mot bruk av fyrverkeri den fjerde helgen i juli.

AP bidro til denne rapporten