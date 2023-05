Fantastiske Laura Fabian: 52 år gammel, kler av og hypnotiserer nettbrukere!

Vis sammendrag

Laura Fabian er den belgiske sangeren med den bestselgende platen i landets historie. Karismatisk, polyglot og svært talentfull i å synge, hun var i stand til å gjøre det på flere språk. italiensk, spansk, fransk, engelsk og portugisisk.

For tiden bor i Canada, Laura Fabian ble født inn i en familie der faren hennes var musiker og visste fra ung alder at hun ville synge for å leve. Men i mange år led den berømte sangeren av kompleksene hennes Og hennes spiseforstyrrelser, i dag er hun helt oppfylt.

Laura Fabians ankomst til musikkverdenen har hatt en bombastisk innvirkning!

Men, Laura Fabian hadde en lang nedstigning til helvete. Faktisk risikerte den belgiske sangeren helsen hennes for å møte kravene fra hennes første økonomiske partnere … Til den grad å lide av anoreksi.

Under intervjuet hans med medier i Quebec ChatlineFor et år siden stolte Laura Fabian og hennes kjære på hennes vanskelige reise.

I 1997 tok Laura Fabian roret «Livet på 100 i timen» Med omvisning «Over hele verden».

Men også i år har støyen blitt hørt «Hans lange nedstigning til helvete», Hun fortalte våre kanadiske kolleger.

Hun lyser håret og får en makeover «Et sexy utseende. Hun sliter med å gå ned i vekt. Alltid litt mer »

Syv år med kamp mot anoreksi

Quebec nettsted Chatline også avslørt»En kveld, etter en forestilling, kaster hun opp på toalettet på en elegant restaurant i New York. Så kjempet han mot sult i syv år..

«Først var hun syk. Hun spiste sjelden., Publisert av Masayo Hashimoto, kokk i Momoka, en japansk restaurant i Paris. «Men over tid så hun lyset. Og det var kjærligheten som til slutt helbredet henne. Han la til kokken.

I 2010, Laura Fabian brudd, brudd leger forklarer «Som et resultat av hans følelsesmessige nød».

Hver måned takker Laura Fabian Kototama-meditasjon med kroppen hennes.

«Teknikken består i å lage lyder for å vibrere deler av kroppen og lindre smerte»Singer forklarte til våre Quebec-kolleger.

Og for å legge til Laura Fabian: «Når vibrasjonen treffer det smertefulle stedet, forsvinner smerten. Det er uunngåelig. Noe inni deg gir og kommer til bevissthet. Det er utrolig enkelt, det bringer deg tilbake til barndommens uskyld og glede.»

Ettersom årene går, elsker Laura Fabian kroppen sin.

«Det er denne kroppen som tillot ham å selge millioner av album og delta i Star Academy og The Voice.. Det var med denne kroppen hun elsket, hun levde, hun led, hun elsket og hatet. peker riktig Våre kolleger fra Buzzly.

En stor hevn!

Nå er dette hva Laura Fabian snakker om seg selv: » Jeg har utviklet meg. Og jeg finner meg selv veldig øm. Tidligere, innrømmer jeg, ville jeg hatt vanskelig for å akseptere et bilde som dette.. Du vet, det er sjelden at en kvinne finner seg vakker… og jeg er intet unntak fra regelen. »

Og legg til: «Selvfølgelig er jeg ikke modell, jeg har ikke 1,80 meter ben. Men når jeg blir eldre, skjønner jeg det Jeg må ha høstet det beste av det jeg kunne bli. Jeg aksepterer meg selv som jeg er med mine feil.

For å bekrefte sannheten i ordene hans, nøler ikke Laura Fabian lenger med å vise det.

Dermed delte hun et bilde av seg selv i en liten kjole på Instagram. «Kyss til deg, som forberedelse til kveldens show»Deretter ga han tittelen til publikasjonen sin.

En god hevn for Laura Fabian, Dermed formidle et vakkert budskap til alle disse jentene fulle av studiesteder!