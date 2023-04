Fantastiske og fantastiske bilder av jorden tatt av en ny satellitt

Du kan også være interessert [EN VIDÉO] Jordens historie fra verdensrommet Siden slutten av andre verdenskrig har mennesket fått vekst og …

I slutten av november 2022 lanserte den indiske romforskningsorganisasjonen (Isro) en ny jordobservasjonssatellitt, EOS-06-satellitten. Målet: å overvåke havoverflatetemperaturer, samt andre oseanografiske, klimatiske og atmosfæriske egenskaper eller migrasjoner av fugler og hvaler i minst fem år. Fra en høyde på ca 743 km. Tidlig i desember avbildet satellitten en massiv blomstring av planteplanktonplanteplankton utenfor kysten av Argentina.

Men i dag har forskere publisert fremfor alt de nydelige bildene av Jorden generert fra 300 GB data returnert i løpet av de første 15 dagene av februar. Ikke bare bilder av Det indiske hav i all sin prakt.

Bilder med falske farger av jorden

På disse bildene er nesten hele jorden vår avslørt. Fra Afrika til Asia gjennom Nord-Amerika, Sør-Amerika og Australia. alle med NøyaktighetNøyaktighet Et område på bare én kilometer. Ved å gi forskere informasjon om landdekket og organismer – alle planter og dyr – i havet.

Landdekkeinformasjon med glødende bilder? Ja, fordi det hele vises i falske farger. Egentlig maskinen Observer fargen på havet OCM-en ombord på EOS-06-satellitten fanger data i 13 bølgelengder som våre menneskelige øyne er ufølsomme for. Her har forskerne altså fargelagt bildene for å gjøre dem mer tilgjengelige for våre oppfatninger. Selv om valget av oransje for å representere vegetasjon kan virke overraskende.