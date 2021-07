Fantomkrigskip gir kaos i konfliktsoner

Bergman hadde tidligere oppdaget falske spor på et AIS -nettsted, og i fjor dukket sannsynligvis de virtuelle båtene i online seilracespillet opp på AISHub. Men dette er første gang han har sett virkelige skip etterligne seg og krigsskip.

“Hos Sky Truth er vi spesielt bekymret for hvor falsk informasjon kan påvirke fisket,” sa Bergman i et videosamtaleintervju. “Men vi vil generelt forstå hvordan data kan misbrukes og hva som kan gjøres for å diagnostisere og korrigere dem.”

Bergman identifiserte ni krigsskip fra et skjermbilde i historien og sammenlignet deretter sine falske AIS -meldinger med de virkelige nyhetene som ble sendt av de samme skipene frem og tilbake til de som jukset. Han la umiddelbart merke til at dette ikke var amatørdrakter eller ulykker. “De falske nyhetene er veldig troverdige, og vi har bekreftet fra den svenske marinen at disse stillingene er falske,” sier han.

Det er mer enn 20 typer AIS -meldinger – noen supertankskip, andre lystbåter – og hver inneholder flere datafelt. Ved å sammenligne felt som vanligvis er usynlige for sjømenn, oppdaget Bergman til slutt subtile forskjeller mellom forfalskninger og ekte data. Han brukte denne metoden til å skrive et spørsmål til den globale historiske databasen over AIS -nyheter – sjokkert over resultatene.

Søket hans fant nesten hundre sett med meldinger fra flere AIS -dataleverandører, som gikk så langt som i september i fjor og spredte seg tusenvis av miles. Enda mer bekymringsfullt er at de berørte skipene er europeiske og NATOs militærskip, inkludert nesten to amerikanske atomubåter.

“Det var skummelt da jeg skjønte at det var så mange skip som viser denne ekstraordinære AIS -profilen,” sier Bergman. Men han må vite at mistenkelige AIS -meldinger faktisk er falske, ikke et resultat av tekniske hikke eller spesiell militær organisasjon. Bergman sjekket den faktiske tilstanden til de målrettede skipene i løpet av de neste månedene. Først brukte han åpen kildedata, inkludert nyhetsrapporter, militære pressemeldinger og interessante nettsteder som Warshipcam.com. “Mange liker å ta bilder av marinefartøyer og publisere dem på nettet,” sier Bergman. “Jeg så eksempler på at skip forlot eller kom inn i områder som virket umulige.”

Bergman filmet deretter kunstig blenderradar og optiske bilder fra European Space Agency’s Sentinel -1 og -2 satellitter på de mistenkelige AIS -pinkene. Hvis de er sanne, bør AIS -dataene passe nøyaktig under satellittbildet av skipet.

I stedet så Bergman bare det tomme havet. Faktisk sier han: “Jeg har fremdeles ikke funnet en hendelse da et søk viste seg å være sant for en sang som ble funnet å være falsk.”

Stjernene tilpasset seg aldri Bergmans detektivoppdrag. Noen AIS -spor samsvarte ikke med ESA -satellittoverhead, eller optiske bilder var ubrukelige på overskyede dager. Og noen krigsskip har ikke så stor Instagram -fan. Til slutt bekreftet Bergman at rundt 15 sett med AIS -data var falske.

Samt dronning ElizabethBergman oppdaget falske spor av amerikanske, nederlandske, belgiske, tyske, litauiske, estiske og andre svenske krigsskip. En mistenkelig bane, som tidligere ble annonsert, viser den USA-guidede missil destroyeren USS Roosevelt Damp rundt Kaliningrad i det russiske territorialvannet i 4 kilometer i november i fjor, provoserte uansvarlig hvis en manøver er sann. Det ser ut til at det var fem andre falske inngrep i nærheten av Kaliningrad i juni. For fem dager siden fulgte et polsk krigsskip samme rute, fart og kurs som svenske Corvette var involvert, en annen indikasjon for Bergman på at disse sporene ble opprettet digitalt.