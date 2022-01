Får delvis vaksineplikt

Takk for at du la ut kommentaren på siden vår. Nyheter vil bli sjekket før de slippes. For å være sikker på at du publiserer meldingen din, må du respektere visse tips.

“Min mening ble ikke publisert, hvorfor?”

Teamet vårt må håndtere flere tusen ideer hver dag. Det kan være en liten forsinkelse mellom det øyeblikket du sender og det øyeblikket vårt team bekrefter det. Hvis du venter mer enn 72 timer og meldingen din ikke er publisert, kan det anses som upassende. Retten til ikke å publisere en melding uten varsel eller begrunnelse er avgjørende. Alternativt kan du kontakte oss for å slette meldingen du sendte.

“Hvordan sørger jeg for at meldingen min er bekreftet?”

Meldingen din skal være i samsvar med gjeldende lov og skal ikke inneholde hatefulle eller diskriminerende, fornærmende, rasistiske eller hatefulle, homoseksuelle eller ærekrenkende meldinger. Du må også respektere forfatteren og opphavsretten. Kommentarer bør skrives på fransk, luxemburgsk, tysk eller engelsk og være forståelige for alle. Meldinger som bruker tegnsetting, store bokstaver eller SMS-språk er forbudt. Innlegg uten tittel med artikkelen vil også bli slettet.

Jeg er ikke enig i din måtehold, hva skal jeg gjøre?

Etter din mening vil enhver henvisning til den nøytrale avgjørelsen eller gruppespørsmålet bli fjernet. I tillegg bør kommentatorer respektere andre Internett-brukere og redaksjonelle journalister. Eventuelle aggressive nyheter eller personlige angrep mot et medlem av fellesskapet vil bli fjernet. Tross alt, hvis du mener at kommentaren din er urettmessig slettet, kan du kontakte oss på Facebook eller via e-post på feedback@lessentiel.lu. Kontroversielle nyheter.

“Har jeg rett til å annonsere mine aktiviteter eller tro?”

Bedriftslenker og reklamemeldinger vil bli fjernet fra kommentarer. Den moderate gruppen tolererer ikke proselyterende meldinger for et politisk parti, religion eller tro. Til slutt, ikke assosier personlig informasjon med kallenavn eller meldinger (telefonnummer, etternavn, e-post osv.).