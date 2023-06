Får du hyppig migrene? Her er en ingrediens du bør unngå

Av Lauren Choukiasian

Har migrene Det er ofte veldig smertefullt og kan til og med være invalidiserende for folk som lider av det. Ifølge en ny studie, hvis årsakene er mange, er det én ingrediens å unngå.

Migrene forekommer hos personer med overfølsomt nervesystem. Symptomer? Hodepine, balanse, syn og til og med muskelkoordinasjonsforstyrrelser. Østrogennivåer, mangel på søvn, værforandringer, sult eller til og med stress kan utløse migrene.

Ingrediens for å unngå når du opplever migrene

En studie utført av legemiddelselskapet Lloyds belyste at det kunstige sukkeret aspartam kan spille en rolle ved migrene. Spesielt gjelder dette såkalte «lette» drikker.

Vincent Martin, en kraniehodepinespesialist i USA, bemerker imidlertid: «Du må virkelig innta betydelige mengder aspartam for å forårsake hodepine. Vi snakker om to til tre liter diettbrus her. «Det er også viktig å drink. Du får ikke migrene etter bare én drink.»