Roud Léiwen skal sove i Bergen denne søndagen, hvor de ble sendt tilbake etter å ha mislyktes to ganger med å lande i Torshavan. De vil prøve igjen mandag morgen, dagen før den andre Nations League-kampen.

Så snart de forlot Vilnius, om morgenen, ble Paul Philip og hele delegasjonen advart: Det er mange skyer over Færøyene, hvor det er svært vanskelig å lande et fly. Tidsplanen var allerede ikke veldig stram og forholdene (fire kamper på ti dager) ble presset til det ytterste.

Etter en tre timers flytur, midt i Atlanterhavet, etter to forsøk som gjorde at vi kunne se gresskledde tak og noen havbruksdammer, måtte vi se fakta i øynene og snu oss til Bergen. Byen vil ønske Lors Gerson velkommen gjennom hele 2021, og han har ingen gode minner. «Men dette er en veldig vakker by,» innrømmer han.

Franskmennene levde veldig dårlig for 15 år siden

Luc Holtz, som hadde en økt på kvelden da kapteinen annonserte at selskapet hans var på utkikk etter overnattingsløsninger, var mye forbedret for de som ikke hadde spilt på Vilnius dagen før (0-2) kort tid før, i håp om at de ville være i stand til å prøve lykken igjen senere på ettermiddagen. Påliten, gravde han opp bakken som var tilgjengelig for ham nær flyplassen. Neste morgen, rundt klokken 10, visste han at han ville reise med soldatene som kunne følge den planlagte planen. Så vi så hele delegasjonen strekke seg ut på et langt bånd på riksveien fra Bergen lufthavn til Scandic Hotel, med kofferter i hendene. «Da jeg kom til Bergen, var jeg isolert på grunn av regjeringen», husker Kerson fortsatt.

I 2007 foretok det franske teamet en svært komplisert flytur til Torshavn, brukte 11 timer på flyet og gjorde flere forsøk på å lande blant snø, vind og frost. Må være veldig følelsesladet, men Roud Léiven ble ikke fortalt at det var for avslappende. For å sette det i perspektiv: Færøyere (4-0-nederlag på Istanbul, Pasak Zahir Stadium) som spilte lørdag kveld mot tyrkerne led trolig samme type ulykke og kjempet hardt.

Julian Mollero