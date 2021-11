“Fare? Bølgen av omigronvariasjon er overdrevet på deltaet”

I Sør-Afrika sier noen leger at pasienter med Omigran-varianten «ikke vil være alvorlig syke på dette tidspunktet». Hva synes du som virolog?

Det er fortsatt det teoretiske alternativet at viruset vil utvikle seg til et svært smittsomt og svært immunsystem uten å forårsake alvorlig sykdom. Denne hypotesen dukket opp med hver opptreden av en ny variant. Når vi ser på ting i all hast, når en ny variant dukker opp, kan det gi inntrykk av at vi er i denne situasjonen. Les mer…

Emmanuel Andre ser en fare for Belgia: «Hva vi må unngå Bølgen av omigronvariasjon er overdrevet For den høyeste deltavariasjonssyklusen. “

Hypotesen om en variant er mer smittsom, men mindre “aggressiv”, så bør vi glemme den?

Jeg sa ikke nei. Men i dag må vi anta at denne nye varianten vil forårsake en viss prosentandel av alvorlige former. Videre er sannsynligheten for at denne variasjonen ikke forårsaker et alvorlig mønster null. Hvis denne varianten sprer seg to til fire ganger raskere, kan flere mennesker samtidig utvikle alvorlige former for sykdommen.

