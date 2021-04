Fare for lagerbrann øker på grunn av e-handelsbom | Fasiliteter ledelse

Den økende etterspørselen etter lager- og distribusjonsplass som svar på den pandemidrevne e-handelsboomen risikerer en potensiell økning i lagerbranner, ifølge ledende forsikringsselskap Zürich.

Forhandlere er i ferd med å sikre flere lagerenheter, med etterspørsel etter nettsteder over 100.000 kvadratfot opp 64% i fjor, ettersom pandemien akselererer skiftet hos nettkunder. Men Zürich advarte om at “utdaterte” regler om sprinklere kan føre til en økning i lagerbranner og skade virksomheter og økonomi.

Antall lager ødelagt av brann økte med 42% i 2019/20, ifølge Zürichs analyse av de siste tilgjengelige dataene fra hjemmekontoret som dekker de 44 brannmyndighetene i England.

Har ført til fornyede samtaler å gjøre automatisk sprinklerbeskyttelse obligatorisk i alle nye lager større enn 2000 kvadratmeter, omtrent en tredjedel av størrelsen på en fotballbane.

Foreløpig anbefaler myndighetens retningslinjer bare sprinklere i lager større enn 20.000 kvadratmeter. Dette etterlater Storbritannia etterslep etter andre europeiske land der det kreves sprinkler på tomter så små som 1000 kvadratmeter i Nederland og 800 kvadratmeter i Norge.

Charles bushSa Zürichs leder for eiendoms- og energikrav, som lagre underbygger den enorme og voksende e-handelssektoren, mot de titalls millioner pund som briter bruker online hver dag, nåværende sprinklerstandarder som de virker stadig utilstrekkelige.

“I tillegg til å være livstruende, ødelegger lagerbranner virksomheter, sender sjokkbølger i forsyningskjeder og forårsaker tap av arbeidsplasser og produktivitet,” sa han. “Selv om vi er forpliktet til å hjelpe selskaper i alle størrelser med å håndtere lagerrisikoen og komme seg etter en brann, må myndighetene også prøve å løse dette problemet. Hvis nye lager ikke gjøres mer motstandsdyktige mot brannene, risikerer det å skade Storbritannias voksende e-handelsøkonomi. og de mange jobbene og virksomhetene som er avhengige av det. “

Jonathan Dyson, NFCC-leder for automatiske brannslukkingssystemer, National Council of Fire Chiefs, sa sprinklere er en effektiv del av en samlet brannsikkerhetsløsning og kan brukes effektivt for å forbedre brannsikkerheten. I en rekke nye og eksisterende bygninger.

“På grunn av størrelsen, omfanget og bruken av lagre og de potensielle farene de utgjør for brannmenn som reagerer, mener vi at slokkedekningen bør vurderes fullstendig. Sprinklere er den mest effektive måten å sikre at branner blir stoppet. Undertrykt eller til og med slukket før brannen. tjenesten ankommer. De redder liv og reduserer skader, beskytter brannmenn som deltar i hendelser, og reduserer mengden eiendom og miljøskader fra branner. “

Brannmannskaper i England deltar i gjennomsnitt på 336 lagerbranner hvert år, nesten en om dagen. Mer enn én av ti branner (14%) resulterer i ødeleggelse av en hel lagerbygning. I løpet av det siste tiåret er det registrert at branner har forårsaket 99 dødsfall eller skader.

Av de 3400 lagerbrannene som ble tjent med brannmannskaper siden 2010, hadde omtrent halvparten (49%) ingen alarmer, og bare 6% hadde sprinklere.

Selv om den langsiktige trenden har ført til at antall lagerbranner har gått ned, har kostnadene for forsikringskrav økt over hele markedet. Zürich hevder dataene viser at den gjennomsnittlige kostnaden for varehusbranner er £ 5,9 millioner.

Tap har vært drevet av etterspørsel etter leveranser samme dag og neste dag, noe som har ført til en økning i mindre “last mile” -lager som ligger nærmere eller i urbane sentre. Dette er generelt eldre bygninger som utgjør en høyere risiko for brann.

Veksten i online detaljhandel har også ført til en trend mot høyere og større “big box” -lagre, med mer pakkede produkter. Automatisering, inkludert bruk av roboter, har økt risikoen og kostnadene ved lagerbranner ytterligere.

Etter hvert som varehus vokser i størrelse og tetthet, blir virksomhetene mer utsatt for tap, la Bush til. “Ødeleggelse av ett lager tilsvarer nå flere. Forbrukernes etterspørsel etter raskere levering betyr også at det er liten forsinkelse i behandlingstider. Når katastrofe rammer, begynner forretningstap å montere umiddelbart. Ved å inneholde flammene reduserer sprinklerne skaden brann forårsaker. , som hjelper selskaper å komme seg raskere. “

Da lagerrisiko endres, sa Zürich at det var forpliktet til å hjelpe små og store selskaper med å beskytte sine virksomheter og eiendeler.

Kumu kumar, Zürichs Director of Resilience Solutions, som inkluderer Zürichs risikotekniske avdeling, sa lagerstørrelse og bruk endres så raskt at de overskrider grensene sprinklere er testet for.

“Vi veileder kundene gjennom det som har vist seg å fungere. Ved å bruke kunnskap basert på den nyeste brannvernforskningen, utvikler våre fareingeniører sprinklerløsninger for bedrifter og de spesifikke lagerfarene de står overfor. Vi jobber også med kundene når de bygger nye lager for å sikre at riktig brannbeskyttelse er designet fra grunnen av, og støtter dem gjennom planleggingsfasen, til installasjon og testing av sprinklerne. “