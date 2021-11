Farlig operasjon denne 24. november: NASA vil prøve å avlede banen til en dobbel asteroide

Vi er ikke i en science fiction-film med Bruce Willis, men i virkeligheten. 24. november hos NASA Han skal sende en rakett over en dobbel asteroide for å prøve å avlede den fra banen. Det er i hvert fall det du forventer.

DART-oppdraget vil fly ombord på en SpaceX Falcon9-rakett 23. november. Bare 10 måneder senere traff raketten sitt doble mål, Didymos og Dimorphos (en roterende måne), henholdsvis 780 og 160 meter lang.

Raketten vil nå Dimorphos med omtrent 24 000 km/t. En satellitt som skal følge raketten vil da ha ansvaret for å studere reaksjonen til de to himmellegemene. Observasjoner fra bakkebaserte teleskoper avslørte at Dimorphos sirklet Didymos på 11 timer og 55 minutter. Perioden vil igjen bli målt med de samme teleskopene.

Disse observasjonene vil tillate forskerne å vite hvilken kraft vi må bruke hvis en slik asteroide treffer jorden. Er ikke det en farlig opplevelse? flytte en asteroide ut av veien? “Det er en veldig trygg opplevelse,” sa Andy Cheng fra Johns Hopkins University, som samarbeider med NASA om dette oppdraget. De to objektene er omtrent 11 millioner kilometer fra hverandre, og da vil påvirkningen på gravitasjonsforholdet mellom Didymos og Solen være minimal og ikke engang kvantifiserbar.

Den totale kostnaden for oppdraget er estimert til 330 millioner dollar.

23 000

Sist gang en asteroide traff jorden? Vi blir bombardert med gjenstander av alle slag, forklarer NASA. Men atmosfæren vår bryter ofte før innvirkningen. Sist gang et himmellegeme berørte jorden var i 2013, i Sibir, men kollisjonen hadde ingen reell innvirkning. På lengre sikt er det veldig vanskelig å vite, for jorderosjon lar oss egentlig ikke vite sikkert.

Anslagsvis 23.000 asteroider nær jorden. Den kanskje farligste av dem er Bennu, et himmellegeme på 500 meter i diameter. Innen 2300 har han 0,057 % sjanse for å treffe oss.

