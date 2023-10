Farlig reise fra Spania til Norge

Søndag (20.45) reiser La Roja til Nord-Europa for å utfordre nordmennene i kampen om kvalifiseringen.

I en gruppe med de forbløffende skottene som leder flokken (med en kamp allerede på gang), vil Luis de la Fuentes menn klare å vinne. Nordmennene vil spille så hardt de kan fordi de blir eliminert hvis de mislykkes.

Les merkvalifikasjoner. Euro 2024: Grupperangeringer

Alvaro Morata, kaptein Courage

Den spanske spissen, som har reist over hele Europa, har ikke det beste ryktet blant våre iberiske naboer. Han har blitt kritisert for en viss mangel på ferdigheter foran mål, en ofte offside-holdning og en leiesoldatholdning til tider. Men meningen til trenerne hans som Diego Simeone som tror på ham i Atletico Madrid er viktig. Han erklærte nylig etter sin spillers dobbel mot Real Madrid: «Han hadde en ekstraordinær kamp. […], vi trenger denne Morata. Han er en viktig spiller for både det spanske landslaget og Atletico de Madrid. Nå som kaptein for La Roja, gir han tilbake denne selvtilliten ettersom han har scoret 7 mål på 9 kamper for Colconeros denne sesongen. Han brøt dødlåsen igjen med et fantastisk dykkehode mot et lite skotsk lag torsdag kveld, og brakte rekorden til fire mål på fire kamper i disse kvalifiseringskampene. Kapteinsbindet passer ham godt og han vil være trygg på å lede troppene sine til seier på søndag.

Spansk kontekst, grunner til å tro

Etter den planetariske kroningen i 2010 og den europeiske kroningen i 2012, er La Roja hjemsøkt av sin strålende fortid. Spanjolene var ivrige etter å fortsette i den berømte tiki-taka-tradisjonen på den tiden, og påla sine motstandere et ballbesittelsesspill og led påfølgende nederlag. Slått ut fra gruppene i 2014, deretter i 16-delsfinalen i 2016, 2018 og 2022… Busquets» internasjonale pensjonisttilværelse etter VM 2022 er den beste sjansen for en definitiv erstatter for Spanias gullungdom. Pedri, Gavi, Nico… Som det ofte gjør, tilbyr FC Barcelona offisielt talent for utvelgelse. Alt dette, kombinert med opplevelsen av Rhodri, Merino og selskap, kan lage en fristende cocktail. Mot Skottland slet den spanske midtbanespilleren med å finne hull i motstandsforsvaret til tider, men viste sin evne i noen få serier. Overfor Norge og ønsker å starte en bevegelse med Euro i kikkerten, kan den spanske midtbanen være i hjertet av fremtidige prestasjoner, på godt og vondt.

En talentfull norsk generasjon

Det ville være feil å tro at dette møtet vil være en kakevandring for spanjolene. For det første, for Norge vil dette være finalen ettersom alle andre resultater enn seier vil se dem eliminert. Men skandinavene har et flott lag, med en gylden generasjon som drømmer om å konkurrere i internasjonal konkurranse for landslaget. Vi tenker åpenbart på Erling Holland, som scoret en dobbel mot Kypros torsdag kveld (en 4-1 seier), som brakte hans total til 27 mål på 27 kamper. Men Manchester City var ikke de eneste som scoret…

Han er spesielt godt avrundet. Hans ligarivaler Arsenals playmaker og kaptein Martin Odegaard er en komplementær ressurs. Hvis han ikke finner suksess i utvelgelsen så vel som klubben, fortsetter han å gi tilbud til angripere. Endelig er Rennes» bøddel i Europa League, Alexandre Chorloth, en enorm ressurs for nordlendingene. På hjemmebane vil nordmenn ikke ønske å se sin europeiske drøm gå over.