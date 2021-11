FarmVille er tilbake

Spillet kan nå spilles på iOS, Android og Mac.

Med over 700 millioner nedlastinger 12 år etter at den første episoden kom ut, er Formville tilbake med en ny episode. Singa har annonsert den globale utgivelsen av FarmVille 3, det nye spillet med rettigheter til landbrukssimulering. Spillet er offisielt tilgjengelig over hele verden på iOS, Android og Mac.

Mer enn 150 dyrearter

Når spillere fordyper seg i denne nye verdenen, vil de kunne adoptere, mate og oppdra mer enn 150 forskjellige dyrearter, fra høner og kuer til tigre og albacos. Deres innsats med gårdsprodukter som ull eller smør vil bli belønnet.

⁇Eventyret, som er elsket av hundrevis av millioner av spillfans, fordyper Formville 3-spillere i en fantastisk ny opplevelse full av sosiale relasjoner og landbrukssensitivitet.Bernard Kim, president for Zynga Publishing, var henrykt. “Vi inviterer nye generasjons spillere til å møte de vakre nye karakterene og nydelige dyrene som bor på den vakre FarmVille-landsbygden full av kjærlighet og moro.⁇

Mary, en karakter velkjent for Saga-fans, kommer tilbake i denne nye episoden. Han vil lede samfunnet og ønske nye spillere velkommen som prøver ut utfordringene i livet på landsbygda for første gang. Mary vil ha en spesiell evne med omtrent tretti tegn hver, som vil hjelpe idrettsutøvere å lage mat, skjære fisk, skjære ved eller lage forsyninger til gården din.

Klimakontroll

Du kan kontrollere værforholdene i spillet og bruke dem til din fordel for å øke avlingene. På tilpasningssiden kan karakterene matches med kostymer og tilpasse gården. Til slutt kan du opprette ditt eget partnerskap for å bytte varer med andre spillere og samarbeide for å fullføre arrangementer og få unike dekorasjoner.

I løpet av de neste to ukene vil spillnedlastere motta et spesielt velkomststartsett med mange ting for å hjelpe dem med å tilpasse gården sin.

For å laste ned spillet, gå til For iOS og Mac-versjon her Og Klikk her for Android-versjonen.