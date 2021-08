Faros Telecom velger Ericsson for 5G

Ericsson har sikret seg en eksklusiv 5G Core and Radio Access Network (RAN) -avtale med Færøyenes ledende og nåværende leverandør av teletjenester (CSP) Faroese Telecom (Feroia Tele). Som en del av det nye partnerskapet vil Faros Telecommunications bruke Ericssons ledende teknologier for å modernisere det eksisterende nettverket fullt ut.

Avtalen er et betydelig skritt mot å åpne det fulle potensialet til 5G -tjenester og utnytte brukssaker på tvers av de 18 steinete, vulkanske øyene mellom Færøyene mellom Island og Norge i Nord -Atlanterhavet. Den selvstyrende øygruppen er en del av kongeriket Danmark og dekker et totalt areal på 1400 kvadratkilometer med en befolkning på 53 400.

John Jiscosen, administrerende direktør i Faroese Telecom, sier: “Faroese Telecom har høye ambisjoner for nettverket-vi tar sikte på dekning, hastighet og kapasitet i verdensklasse. Som vår strategiske partner kan neste generasjon innovasjon og større effektivitet i nettverket oppnå 100 prosent geografisk dekning – et mål gitt geografien og terrenget på Færøyene.

Med 18 øyer forbundet med broer, tunneler, undersjøiske tunneler og båter, prøver færøsk telekommunikasjon å gi et mobilsignal når som helst, hvor som helst, til og med under jorden.

John Ciscosen, administrerende direktør i Feroz Telecom, sier: “Den nye ubåtstunnelen, Eysturoyartunnilin, er 11 kilometer lang og 187 meter dyp, og har til og med en rundkjøring. Dette er tunnelen under!

Nicklas Backland, leder for Danmark og Nord -Atlanteren, sier Ericsson: “Den raske tilkoblingen og den lave ventetiden til 5G -teknologi er viktig for å få virksomheter framover på Færøyene og muliggjøre IoTs store introduksjon. Det gjør det også mulig å gi sikkerhet .

Det moderniserte nettverket har potensial til å forandre Færøyenes viktigste yrke: fiske. I tillegg til å gi skip og fiskebåter enda bedre dekning, lavere ventetid og høyere hastigheter langs kysten, kan 5G -nettverket integreres med tingenes internett (IoT) og kunstig intelligens (AI) for å implementere nye applikasjonssaker og forsterkninger. Bærekraftsarbeid i regionen, inkludert forbedring av sikkerheten, autonom navigasjon, kontroll av drivstoffblokk og ruteovervåking for utslipp.

Utgivelsen av 5G og fullstendig modernisering av Færøysk telekom sitt nåværende 4G -nettverk vil bruke Ericssons bransjeledende 5G RAN og kjerneprodukter og løsninger, inkludert Ericsson radiosystemportefølje, den massive MIMO og Ericsson antennesystem. Distribusjonen starter umiddelbart og forventes å være fullført i 2023.

Tidligere utviklet Feroz Telecom og Ericsson i fellesskap Kima, en offentlig sikkerhetsløsning.

Om Ericsson:

Ericsson gjør det mulig for leverandører av kommunikasjonstjenester å fange hele verdien av tilkoblingen. Selskapets portefølje inkluderer nettverk, digitale tjenester, administrerte tjenester og nye virksomheter og er designet for å gjøre våre kunder i stand til å øke digitalt, ytelse og oppdage nye inntektsstrømmer. Ericssons investering i innovasjon har ført fordelene med telefon og mobilt bredbånd til milliarder av mennesker rundt om i verden. Ericsson Stock er notert på Nasdaq Stockholm og Nasdaq New York. www.ericsson.com