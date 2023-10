Fars TV er over: Hvorfor dette mediet begynner å bli så gammelt

I løpet av de sytten årene, fra 2006 til i dag, har gjennomsnittsalderen for den franske befolkningen økt fra 39,5 år til 42,4 år. På den annen side tok det bare tre korte år før det franske publikummet økte i samme takt fra 54 til 57 åringer. Observasjonen er klar: TV har blitt et svært aldrende medium. til det punktet å få lederne til å skjelve.

I våre naboer på andre siden av Quiévrain har det offentlige besluttet å ta oksen ved hornene. Og tredoblet seg på fem år, budsjettet var under 25. En fjerdedel av ressursene (sammenlignet med dagens 8%) vil bli allokert til en fjerdedel av befolkningen. «Det er ikke en tapt sak, selv om vi har nådd et vippepunktFrance Televisions Director of Programs and Antenner Stéphane Sitbon-Gomes forklarer. Mobil er inngangsporten til ungdomsinnhold. TV-en deres kalles ofte YouTube. Deres informative refleksjon er på sosiale nettverk. Før du legger til: «Den perfekte modellen er å sette programmer designet for sosiale nettverk på eteren vår eller omvendt.

France Televisions vil lansere sin forførelseskampanje med en melding på sosiale nettverk rettet mot 12-18 åringer, Hvilken informasjon og en serie, forhindre, i tillegg til faglige programmer for elever på videregående skole. I den andre retningen vil Instagram, YouTube og Tik Tok-stjernen Hugo DeCrypte være på plass for å gjøre et TV-intervju. Starter med Thomas Besket.

«Dette er en stor endring i det France Televisions tilbyr, Stéphane Sitbon-Gomez avslutter. har Primært vil ikke statspartneren tredoble ressursene våre. Så denne ambisjonen innebærer omfordelinger, endringer, kanskje avvik fra linearitet til fordel for ikke-linearitet, avslutning av noen prosjekter…»

Kort sagt, pappas TV er over.