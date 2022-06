Fartsgrenser kommer til Apple-kartet

Litt etter litt finner Apple-planer sted på Google Maps.

Apple Maps ble lansert for nesten 10 år siden og har lenge blitt kritisert for mangelen på funksjoner og de mange feilene som skapte det. Men i løpet av årene og oppdateringene har Apples navigasjonsbruk vokst betydelig, noe som gjør Google Maps verdt på mange måter.

I Frankrike viser veiføring nå den maksimalt godkjente hastigheten. Den mest etterlengtede funksjonen, men den er foreløpig bare tilgjengelig for noen få brukere. Den er faktisk i testfasen i Frankrike, Monaco og New Zealand og kan brukes på alle enheter innen en måned.

for nå, Bare noen få europeiske land Mulighet for å bruke fartsgrenseskilt på veier: Andorra, Tyskland, Gibraltar, Irland, Italia, Portugal, San Marino, Spania og Storbritannia. Belgia er ennå ikke et av de involverte landene. Vi håper det ikke tar lang tid…

