Fartsulykke i Belgia

jeg erAntallet fartsforbrytelser registrert i vårt land økte med nesten halvannen million i fjor, og nådde rekord, skrev gruppens aviser onsdag. Mediahuis. Flandern ilegger tre ganger boten for fart enn Wallonia.

Disse tallene er en mulighet for noen folkevalgte i den nordlige delen av landet, som Wouter Raskin (N-VA) eller Joris Vandenbroucke (Vooruit), til å fordømme det de anser som en viss slapphet hos vallonske politiske ledere. Kjemp mot for høy kjørehastighet.

Spesielt ble det registrert 6 158 323 fartsbøter i Belgia i 2022, som er nesten 17 000 per dag, ifølge tall fra det føderale politiet. De fleste av disse forbrytelsene ble registrert i Flandern: 4,4 millioner eller mer enn 70 % av totalen. I Wallonia ble det utstedt 1,4 millioner bøter for fartsovertredelse i fjor, mer enn 22 % av den belgiske summen. I Brussel ble det registrert nesten 400 000 fartsovertredelser.

På kontoret til Valérie De Bue (MR), den vallonske ministeren med ansvar for trafikksikkerhet, benekter vi det: det sies at Wallonia «arbeider for å drastisk forbedre trafikksikkerheten ved å plassere radarer og flere radarenheter».