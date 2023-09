Fascinerende uavgjort med vendinger mellom Bayern og Leverkusen

Etter å ha famlet litt mer i starten av sesongen, fikk Bayern den perfekte start på kampen, og gikk under press på egen halvdel i dampvalsemodus mot et motvillig Leverkusen-lag.

Det var ganske logisk for innbyggerne i München å score i det 7. minutt gjennom sin engelske midtspiss Harry Kane. Fra en corner tok Leroy Sane en avvist ball på den andre stolpen fra Tysklands stjernespiller for sommeren, Burkinabe Edmond Dubsoba.

Kane har allerede scoret fire mål på fem kamper med Bayern denne sesongen (fire i ligaen og ett i Supercupen bare timer etter signering for Bayern).

Thomas Mullers side, som startet til fordel for Kane, holdt Xabi Alonsos menn ute av kampen i nesten 20 minutter, men Leverkusen begynte da å trekke hodet opp av vannet.

Manuel Neuer er tilbake på trening i Bayern München etter å ha brukket beinet

Müller slapp inn et frispark 20 meter fra Sven Ulreichs mål for en felling på Alejandro Grimaldo etter en dårlig Bayern-rebound. Den 27 år gamle spanjolen tok rettferdigheten i egne hender med et suverent skudd i øvre hjørne av Ulreich, som ikke kunne gjøre noe på mållinjen.

Bayerns intense press på Leverkusens finske målvakt Lukas Hradeckis scoring på slutten av første periode belønnet ikke bayerne, det samme gjorde Muller og Serge Gnabrys dobbeltsjanse. Begge anstrengelsene ble parert av Hradecky og den tyske forsvarsspilleren Jonathan Tah, allerede veldig solid i en vennskapskamp mot Frankrike tirsdag.

To mål på slutten av kampen

I et mer rytmisk og intenst møte skapte nigerianske Victor Boniface den første sjansen i andre omgang, midtbanespillerens innsats mislyktes like over Ulreichs tverrligger, og holdt München i mål til tross for Manuel Neuers fravær.

Fem minutter senere (57.) var det Kane som gjorde det bra på en avvisning fra Müller, som hadde vinnerballen, men igjen vant Hradecky kampen mot et Bayern München-angrep.

Leon Goretzka trodde han gjorde den vanskelige delen ved å score Münchens andre mål i det 86. minutt, ideelt sett unge franskmannen Mathis Dell (18 år), men «Werkself» (Factory Eleven, kallenavnet til klubben ble etablert. 1904 Chemist Bayer) klarte seg. å utligne i tillegg.

Hvis det var en feil i straffefeltet, tildelte dommeren, etter å ha sett videoen, en straffe, som Exiguel Palacios omsatte uten å skjelve (90+4).

Etter dette sjokket i toppen av Bundesliga, er det på tide for begge lag å begynne sitt europeiske eventyr i 2023/24, med Manchester Uniteds velkomst til Bayern i Champions League på onsdag og en tur til Sverige på PK Hawkens bane. Leverkusen i Europa League (C3) torsdag.