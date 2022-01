Fascinert av Mirals Cha Pinto og Portugal

For første gang i karrieren har Kevin Mirallas tilbrakt lange måneder borte fra profesjonell fotball. Den 34 år gamle spissen har ventet i skyggen på en sjanse, uten klubb siden han forlot Gaziantep (Tyrkia D1) i juni i fjor.

Han trente først med Standard U21 i noen uker uten å få kontrakt. Waasland-Beveren så på ham, men den tidligere Everton-spilleren takket vennligst nei.

Dette er endelig en liten skjebnevri som vil tillate ham å komme tilbake i salen. Ricardo Cha Pinto, som var godt kjent for Miralas under sin tid i Gaziantep, har blitt utnevnt til sjef for Moreirense i portugisisk D1. Også i forsøket på å redde klubben fra utvisning (for tiden rangert som 16. av 18), ønsker den tidligere Standard-treneren å gi erfaring til angrepet sitt.

I følge vår informasjon tilbød Ricardo Cha Pinto å bli med Kevin Mirallas i Portugal. Signeringen har ennå ikke trådt i kraft, men det er ingen tvil om at den tidligere Røde Djevelen avslutter sesongen i Morera da Mia, en liten by nord for Porto.

Etter Frankrike (Lily og Saint-Etienne), Hellas (Olympiacos), England (Everton), Italia (Fiorentina), Belgia (Antwerpen)