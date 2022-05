Fase 5 WoW TBC Classic, World of Warcraft Burning Crusade Utgivelsesdato – Breakflip

Blizzard har annonsert utgivelsesdatoen for den 5. fasen av WoW TBC Classic med Sunwell Plateau-testen. Finn all informasjon her.

Når spillere World of Warcraft Var i stand til å finne kunngjøringen nylig Lich King Classic Anger, En annen nyhet som vil glede fans av disse utvidelsesremasterne. Har faktisk annonsert en utgivelsesdato for snøstorm Burning Crusade Classic Phase 5 Med Sunwell Plateau Raid. WoW TBC Classic Phase 5 tilgjengelig Onsdag 11. mai 2022 med ukentlig tilbakestilling. Sunwell Plateau Raid vil bli utgitt torsdag 12. mai. Når kommer World of Warcraft TPC Classic Phase 5 ut? Etter å ha konfrontert sjefene til Julaman og Black Temple Burning Crusade Classic-spillerne, må Sunwell beseire Caldas i et platåangrep. WoW TBC Classic Phase 5 vil bli utgitt Neste onsdag 11. mai I følge den offisielle nettsiden til snøstormen (Bevis) Det nye Sunwell Plateau Raid åpner torsdag 12. mai. Flere klassiske eventyr er i horisonten, og alle de siste Warcraft-oppdateringene. ? https://t.co/KIbNOFarxr pic.twitter.com/jrokm94H66 – World of Warcraft (Warcraft) 5. mai 2022 Spillere kan delta i dette Operasjon Broken Sun. Gjør deg klar for eventyr på Quel’Danas Island. Fremgang vil være vanlig på hele serveren, og alle spillere må fullføre søk for å delta i denne kampinnsatsen. Fase 5 av World of Warcraft Burning Crusade Classic begynner Halls sesong 4. Mulighet for de beste idrettsutøverne til å vinne tittelen Brutal Gladiator. Bli med på vår server Discord FR på World of Warcraft Og Følg oss på Twitter Følg med på våre nyheter og still dine spørsmål!

Lagt ut 06.05.2022 kl. 13:12



Av Katie