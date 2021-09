Fashion Exec Guide

Arv av internettalderen – Metawares anses å være det neste trinnet i hvordan vi bruker teknologi. Avhengig av hvem du lytter til, kan metawares utvides til digital mote, sosiale medier, augmented reality, virtuelle butikker, videospill og ikke-sopp tokens (NFT), noe som betyr at mange merker begynte å engasjere seg i metawares politikk før termen ble vanlig. Mote er stadig mer forankret i metawares, og dens kjerne General Z -kundebase bruker mesteparten av tiden på å leke, sosialisere og handle, det er viktig å forstå sitt fulle potensial.

Det er vanskelig å følge den eksakte definisjonen av metawares. Kathy Hawkle, også kjent som “The Godmother of Metawares”, definerer “den videre integreringen av våre fysiske og digitale liv” som “på noen måter Internett er fritt for rektanglene i våre hender, skrivebord og vegger. Og å være rundt oss. “Virgil Aplo, utøvende partner for Epilion Temple, og Mark Zuckerbergs med -metavers -ekspert, ble utnyttet for å lage et digitalt motemerke. Paul definerer det som troen på at det meste av tiden vi bruker på fritid, sosialisering og arbeid foregår i virtuelle miljøer. “Den beste måten å forstå metawares er å tenke på ideen om at vi vil bruke en økende mengde av våre liv knyttet til en rekke virtuelle simuleringer. Hvis du tror det, intensiverer kritikk alt som er viktig for identitet og selvuttrykk.