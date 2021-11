Fast, en rik agent tar hevn på en grusom måte

En pervers scene forrige måned i en Shanghai-bank. Den kinesiske millionæren kjent på Weibo under pseudonymet «Sunwear» forårsaket reell ydmykelse for de ansatte, med et ganske vagt påskudd. På det sosiale nettverket var fyren fornøyd med at de ansatte hadde den “verste holdningen” til ham, uten å gi detaljer. Rasende bestemte mannen seg for å ta ut alle pengene sine for å sette dem inn i en annen institusjon, sier han Tider nå.

Siden det ikke var mulig å ta ut mer enn 675 tusen euro (5 millioner yuan) i kontanter per dag, kunne ikke kunden tømme kontoen sin med en gang. Så han planla å komme tilbake flere ganger for å ta ut det samme beløpet, men hans lille hevn stoppet ikke der. For å kjøre dette punktet hjem, ba millionæren faktisk de ansatte om å telle hver seddel én etter én for å være sikker på at alt var der. “Det var nødvendig å be dem om å telle pengene, i tilfelle det ikke var nok,” sa han på Weibos fotoside.

Ifølge den enkelte tok det to timer før de ansatte gjorde klar pengene hans. Bildene som har gått viralt viser millionæren bære flere kofferter fulle av kontanter i en luksusbil. Banken på sin side sørget for at ingen ansatte skulle bryte retningslinjene knyttet til kundeservice. Det skal påstås at en av sikkerhetsvaktene bare ba den besøkende om å bære en maske. Det er ikke kjent om klienten faktisk kom tilbake i løpet av de påfølgende dagene for å fortsette momentumet.

(main/jock)