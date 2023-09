Faste gass- og elektrisitetskontrakter dyrere i september enn i juli: hva er mer interessant nå?

Godt å vite: På mange kraftsammenlikninger er det mulig For å velge eller fjerne merket for alternativet «Ikke ta hensyn» kampanjer i sammenligningen. Noen gjelder kun under strenge betingelser. Ofte får du en engangsreduksjon etter ett års kontrakt. Men det betyr at hvis grunnrenten er høyere, og du holder deg med den ressursen i mindre enn et år, betaler du mer. Etter et år betaler du også mer hver måned. Det er da en god idé å sammenligne grunnprisene, eller å gjøre sammenligningen «ekskludert kampanjer», fordi «unike royalties» også varierer fra leverandør til leverandør og kan forvrenge sammenligningen.

Fast eller variabel?

Når det gjelder å vite om det er bedre å ta den faste kontrakten eller den variable, er det umulig å si: det må forstås at Når du sammenligner en fast tariff med en variabel tariff, sammenligner du en sikker ting, som kun avhenger av forbruket ditt, med en forventning. Men det er litt som en værmelding, meldingen er nesten aldri helt i tråd med virkeligheten.

Så hvis alt stemmer overens med forventningene, betaler du helt klart Billigere med variatorFor når du bruker en fasttelefon, betaler du på en måte risikopremie. men, Hvis prisen eksplodererAv geopolitiske årsaker for eksempel, slik tilfellet var i 2022, Fastkontrakten beskytter deg mot disse økningene uforholdsmessig, og vil i ettertid vise seg mer attraktiv økonomisk.

Det er tilfeller der en fast er klart anbefalt: hvis du trenger å kontrollere kostnadene dine, fordi du forbruker mye eller har et lite budsjett, eller hvis du er selvstendig næringsdrivende for eksempel, ta en fast kontrakt, lar det deg være sikker av hva du skal betale. Og hvis du ønsker å redusere regningen i disse tilfellene, er det bare å redusere forbruket.

På den annen side, hvis du har råd til risikoen, kan du potensielt betale mindre ved å ha en variabel kontrakt. Frem til neste geopolitiske krise uansett.