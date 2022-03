Fastrente boliglån på tre års høyeste

Boliglånsrentene har steget kraftig de siste månedene. For et 25-årig fastrentelån er den gjennomsnittlige tilbudte rentesatsen mer enn 2 %, den høyeste på tre år, ifølge Immotheker-Finotheker Scale, som sammenligner priser for omtrent et dusin banker i Belgia. For lån over 20 år er renten 1,95 % i gjennomsnitt. Det er også den høyeste terskelen siden 2018. For en måned siden var gjennomsnittsraten fortsatt 1,40 %.

«Alle priser går opp«, kommenterer John Roman, fra Immotheker-Finotheker. Sistnevnte nevnes som en forklaring på økningen i langsiktige renter i Belgia.»20-års OLO (lineær satsing, red.anm.) doblet seg sammenlignet med begynnelsen av året, til 1,38 %.Tiårsrenten steg også til 1 % på tirsdag, den høyeste satsen siden 2018.

Høyere renter betyr også mer tilbakebetaling for samme kredittbeløp. «Hvis du låner €200 000 i dag, betaler du i gjennomsnitt tilbake €1 005 per måned«, forklarer Immotheker.Ved en rente på 1,40 % blir det 955 euro, eller 50 euro mindre.«Over hele låneperioden representerer dette en forskjell på €12 000 når det gjelder rentebetalinger.

Kunden kan likevel unngå denne økningen ved å velge en variabel rente. «De korte rentene har ikke steget like mye«, identifiserer John Roman.