Favoritt-Norge, det blå for Grand Slam … handler om håndballverdenen for kvinner

Ja, det er tull: Start U-Fem-VM etter OL-finalen. Internasjonale volleyballeksperter forstår fortsatt ikke at spillet deres vil bli mer populært ved å øke antall kamper. Skuespillere, som den franske treneren Olivier Crumpols, I stedet for det nåværende verdensmesterskapet, kampanjer for å gjøre det olympiske året hellig ved å arrangere verdensmesterskapet hvert fjerde år.

Dette er første gang OL og VM arrangeres samme år, ettersom lekene er utsatt på grunn av Govt-19. Den klassiske linjen er vanligvis JO-Euro. Venter, Les Blues, olympiske mestere, Tilbake til Kull med verdenscupstart onsdag i Spania. Frankrike går inn i kampen fredag ​​(18.00) mot Angola i utkanten av Barcelona.

32 lag i kortstokken, 24 lag i hovedrunden

32 land deltar i det 25. verdensmesterskapet for kvinner som arrangeres til 19. desember. For første runde ble 32 lag delt inn i åtte lag på fire lag. De tre beste fra hver gruppe går videre til hovedrunden. Det 4. rangerte laget vil delta i President’s Cup. De 24 lagene i hovedrunden blir delt inn i fire grupper med seks lag hver. De to beste i hver gruppe går videre til finalebordet: kvartfinaler, semifinaler og finale. Dette spanske verdensmesterskapet er fortsatt truet av Covit-19. Alle gruppepressekonferanser vil bli holdt via videokonferanse inntil videre, med publikum fortsatt tillatt.

En seremoniell start på det blå

For første runde, Frankrike Utvalgt i gruppe A med Slovenia, Angola og Montenegro. De spiller på Gronollers i utkanten av Barcelona. “Når det gjelder media eller volleyballverden, venter alle på oss. Målvakt Cleopatra Darlux forventer at vi alltid skal oppnå de samme resultatene som ovenfor. Det legger litt press, men vi skal ikke legge for mye i det. Mot og deretter mot Montenegro 7. desember (20.30) Denne første runden vil være en formalitet for de olympiske mesterne, da de går videre til neste runde med uheldige motstandere Russland i finalen i Tokyo. Hvis alt går bra, vil Frankrike spille alle sine kamper i Gronollers. READ Gravid - Elleve måneder etter fødselen

Favoritter fra Frankrike og Norge

I etterkant av OL er blå uunngåelig spent i verdenscupen. Innviet i 2003 Og 2017, De kan vinne en tredje verdenstittel. De endte også på 13. plass i forrige verdensmesterskap i Japan og er involvert i gjengjeldelse. “Når du vinner OL, kan du ikke nå verdensmesterskapet ved å si at det ikke er mange mål. Men hvis vi ikke går til slutten, vil det ikke bli ansett som en tragedie. Målet er å gå til semifinalen, etter hvilke ting som vil skje», advarer treneren. Et annet ambisiøst lag: Norge, Allerede kronet i 2011 og 2015. Bare 3. plass i Japan, tidligere parisiske Stein Aftdels partnere vil ikke la Frankrike vinne Grand Slam.

2024 er allerede i sikte

Før Paris 2024 og etter det iberiske verdensmesterskapet vil det blå laget spille én euro i 2022 og ett til verdensmesterskap i 2023. Men Paris-lekene har allerede begynt. OL skal, som en påminnelse, arrangeres for alle håndballspillere … Lille argumenterer med at «dette er den første kampen etter VM». Vi handler ikke utelukkende med det formål å handle i 2024. Vi har tenkt å gjøre dette i alle de store turneringene som finner sted nå. Dette er viktig for alle: Team, Confederation og Paris 2024. Å være kompetent i alle konkurranser vil tillate deg å opprettholde kontakten med det franske folket. “

Grupper: Gruppe A. (I granollere): Frankrike, Montenegro, Angola, Slovenia; Gruppe B (I Lyria): Russland, Serbia, Kamerun, Polen; Gruppe c (I Castello): Norge, Romania, Kasakhstan, Iran; Team d (I Torrevieja): Nederland, Sverige, Puerto Rico, Usbekistan; Gruppe E (I Lyria): Representant for Tyskland, Ungarn. Tsjekkia, Slovakia; Gruppe F (I granoller): Danmark, Sør-Korea, Tunisia, Kongo; Gruppe G (Castello): Kroatia, Japan, Brasil, Paraguay; Gruppe H (I Torrevieja): Spania, Østerrike, Argentina, Kina. READ Norge skal gjennomføre TGS OBN seismisk undersøkelse