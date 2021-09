FBI Trump-Russland-etterforskning under Clintons advokat Trump-Russland-etterforskning

En advokat som representerer Hillary Clintons presidentkampanje i 2016 ble torsdag anklaget for å lyve. FBI.

Denne utviklingen var en del av en videreføring av spesialrådgiver John Durham Valg Opprinnelsen til FBI Forespørsel om forhold Mellom Russland og USAs tidligere president Donald Trumps valgkamp.

Michael Sussman, partner for Perkins Coin, representerte den demokratiske nasjonale komiteen i denne forbindelse. Haag i Russland Organisasjonen ble anklaget for å komme med falske uttalelser 19. september 2016, da den møtte daværende FBIs generalkonsulent James Baker.

Dette er den andre straffesaken som Durham har anlagt siden den tidligere amerikanske riksadvokaten. Se William, Slo ham ut i 2019 Undersøk etterforskerne -Utiske embetsmenn undersøker forholdet mellom Trump og Russland.

Trump, en republikaner, ble fremstilt som en del av FBI -etterforskningen i 2016 En heksejakt Mot ham.

Etter innvielsen av Joe Biden fikk Durham lov til å forbli som spesialrådgiver og fortsette arbeidet.

I tiltalen ble Sussmann anklaget for å ha løyet for Basker om at han ikke representerte noen klient da FBI henvendte seg til ham for å gi ham hvite dokumenter og andre datafiler som inneholdt bevis på mistenkelige internettforbindelser mellom Trump-organisasjonen og den russiske baserte banken.

Tiltalen påstår at han faktisk gjorde denne informasjonen til ikke bare en god borger, men en amerikansk teknologidirektør, et internettselskap og en advokat som representerte Clintons presidentkampanje.

Sussmans advokater forventet at han skulle benekte løgnen.

Tiltalen avslører den brede og voksende karakteren av Durhams etterforskning.

Den undersøkte ikke bare aktivitetene til FBI og CIA -tjenestemenn i de første dagene av Russlands etterforskning, men så også på oppførselen til privatpersoner som Suzmann som ga informasjon til den amerikanske regjeringen for å avgjøre om Trump samarbeidet med allierte. Med Russland for resultatene av valget i 2016.

Suzmann er en tidligere føderal aktor som spesialiserer seg på cybersikkerhet.

Susmanns advokater, Sean Bergowitz og Michael Bosworth, er høyt respekterte nasjonale forsvarsadvokater som har tjent i rettsvesenet under republikansk og demokratisk administrasjon, og tror at han vil lykkes og “bekrefte hans gode navn”. Påtalen her er ubegrunnet, enestående og en unødvendig avvik fra den upolitiske og prinsipielle måten rettsvesenet må gjøre sitt arbeid på.