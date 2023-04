FC Barcelona har bedt om at ligapresidenten trekker seg

En domstol i Barcelona etterforsker en klage fra byens offentlige påtalemyndighet angående mistenkte betalinger utført av Barça til selskaper eid av tidligere voldgiftsdirektør (CTA), José María Enriquez Negrera.

I følge informasjon publisert av avisen La Vanguardia, «Presidenten for LaLiga, Javier Debas, har blitt koblet til levering av falske bevis til det offentlige departementet for å anklage klubben vår, FC Barcelona ønsker å uttrykke sitt dype sinne, sinne og avsky.» , anklaget umiddelbart klubben i en pressemelding.

I talen krevde Barca at Debas «opptrer offentlig for å gi forklaringer», mens han sa at «på grunn av verdigheten og respekten for stillingen som president i LaLiga, må Debas trekke seg fra stillingen sin».

I følge La Vanguardia inkluderte Debas i en brief til påtalemyndigheten et dokument fra den avdøde tidligere Barcelona-sjefen, som han hadde tilgang til i sammenheng med «Soul Affair» som LaLiga ble en part i. Administrasjonen til det spanske fotballforbundet er under etterforskning for påstått svindel.

Debas sier at noen av navnene i dokumentet kan være navnene til tidligere presidenter Sandro Rosel og Josep Maria Bartomeu, som er tiltalt i Negrera-saken, melder den daglige rapporten.

«Vi mener at etternavnene og fornavnene nevnt i det håndskrevne notatet samsvarer med etternavnene og/eller fornavnene til noen tidligere presidenter i FCB», fortsatte han.

Til støtte for artikkelen sin påpeker avisen at familien til den avdøde tidligere tjenestemannen avslørte navnene i dokumentet, som utelukker de to tidligere presidentene.

«Titelen på La Vanguardia er falsk og vi klandrer ingen,» fordømte Debas i en melding på sine sosiale nettverk. «Nyheten selv bekrefter dette ved å vise til det som ble sagt i et dokument sendt til påtalemyndigheten. Dokumentet viser ikke til en konkret siktelse mot noen.»

I sin pressemelding gjentok Barça at de «føler seg utsatt av media for fakta som aldri har skjedd: Barça kjøper ikke dommere.»

I dette tilfellet retter klagen seg mot Negrera, FC Barcelona som en juridisk enhet, og klubbens tidligere ledere, inkludert presidentene Sandro Rosell og Josep Maria Bartomeu, for forbrytelser som «korrupsjon», «tillitsbrudd» og «forfalskning av forretningsdokumenter» . «.

Bortsett fra tidligere Barça-ledere og Negrera, ønsker retten også at tidligere RFEF-president Angel Maria Villar skal fremstå som siktet igjen.