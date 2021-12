Det er ingen hemmelighet at FC Barcelona prøver å styrke seg i løpet av neste overgangsvindu, og dermed gi alle kortene til Xavi i et forsøk på å vinne trofeet denne sesongen. Ifølge spanske medier og spesielt Daily Sport er den katalanske klubben på nippet til å formalisere ankomsten av den første flyttingen som går inn i vinterens overgangsvindu.

Manchester City-spissen Ferran Torres forventes å signere en femårsavtale. Den unge spanjolen har vært en av Plugranas prioriteringer denne vinteren, og de to klubbene skal ha kommet til enighet etter lange forhandlinger. I følge Sport må Barசாa betale 50 millioner euro (pluss 10 i bonuser) for å motta tjenestene til skadde spanske landskampspillere fra midten av oktober. Spørsmålet ble reist av Mundo Deportivo, som forsto at Barசாa hadde betalt 70 millioner euro til innbyggerne. Betydelige summer for en klubb i finanskrise, men langt fra de 75 millioner dollar Manchester City i utgangspunktet krevde.

Den første overgangen bør offisielt annonseres i løpet av de kommende timene, og det katalanske overgangsvinduet bør starte, sannsynligvis for langt unna.