FC Mechelen nekter å spille mot OHL

Møtedommer Nathan Verbuman forklarte at protokollen planla å vente til klokken 16.15. “Vi bør merke oss i uttalelsen at det ikke er noe lag, men etter det er det ikke lenger vårt ansvar. Det er ikke opp til meg å bestemme eller bestemme om dette er en pakke, det er opp til de kompetente myndighetene“, Lagt til dommeren.

Som tidligere annonsert i dag, ankom ikke FC Mechelen på Ten Trips for å møte Oud-Heverlee Leuven klokken 16:15 på lørdag. 22. dag i Pro League , Etter at Pro League nektet å utsette møtet. Plenen blir fin og OHL-spillerne skal utføre treningsspillet.

Lørdag morgen bekreftet Michelin at han hadde bestemt seg for ikke å spille kampen. FC Mechelen anser at den blir straffet av regjeringens søksmål innen sine ansatte og at Pro League er i samsvar med reglene til Pro League når det gjelder helseetikk, selv om den nekter å utsette møtet etter en annen forklaring. “Klubben, spillere og ansatte ønsker å markere denne begivenheten. Denne beslutningen er godkjent av klubbens styre.”, heter det i uttalelsen.