FEB ber høyrisikokontakter om å fortsette å jobbe

Høyrisikokontakter må kunne fortsette å operere under strenge forhold mens de venter på et testresultat, sa Federation of Belgian Businesses (FEB) fredag.

Konkret må de levere en negativ selvtest daglig og jobbe innenfor rammene av den generelle bedriftsveiledningen, som skisserer regelverket for koronavirus på jobb.

Den nåværende raske fremgangen til Omicron-varianten bekymrer FEB, som frykter at kontinuiteten i økonomiske aktiviteter vil bli forstyrret. “Bildet av en dominoeffekt på grunn av upassende karanteneregler, som fullstendig undergraver vår allerede skjøre økonomi på grunn av det store antallet forurensninger og mange høyrisikokontakter, kommer stadig nærmere., forklarer fagforeningen.

Derfor oppfordrer dette føderale og provinsielle myndigheter til å handle raskt for å tilpasse karantene-, test- og sporingsregler i en yrkessammenheng, slik at personer identifisert som høyrisikokontakter kan fortsette å jobbe under visse forhold.