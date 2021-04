Fed forblir pessimistisk, selv om Bidens sult treffer $ 6 billioner

I kommentarene etter møtet sa Fed og Powell lite om den enorme økningen i fremtidige amerikanske regjeringsutgifter da Biden-administrasjonen lanserte sitt drastiske program for økonomiske og sosiale reformer på flere billioner dollar, til tross for Powells referanse til “enestående finanspolitikk” tiltak. “.

Biden-programmene – som vil bli introdusert og betalt gjennom høyere skatter i løpet av det neste tiåret – forventes å øke USAs økonomiske vekst og ha inflasjonseffekter.

Derfor forventer noen i markedet en kunngjøring om Feds plan om å begrense aktivakjøpene før slutten av dette året, og prising med en renteøkning i eller til og med før 2023 – minst ett år før Feds nåværende beslutning. Forvent.

Andre sentralbanker forbereder seg allerede på å avslutte sine pengepolitiske svar på pandemien.

Norges sentralbank (som ikke har iverksatt noen kvantitativ lettelse) har i flere måneder sagt at det er mulig å øke renten i andre halvdel av året. Bank of Canada kunngjorde bare forrige uke at de ville kutte sitt ukentlige obligasjonsoppkjøpsprogram med 1 milliard dollar (1,04 milliarder dollar), eller 25 prosent, og begynte å bane vei for en renteøkning, men ikke sannsynlig før i 2022. I England er det allment forventet å kunngjøre sin tilbakegangsstart snart, muligens innen uker.