«Fed Well»: En Star Academy-kandidat lider av fatofobi | Mennesker

Den unge parisieren fortalte en venn om formen hennes, og avslørte at hun allerede hadde utviklet rustning for å beskytte seg mot kritikk. «Det har vært en del av hele livet mitt, vi kommer ikke til å lyve. Det er relatert til meg fordi det er ønsket, det er den jeg er, men hele livet har folk ønsket meg ut av det,» sa Clara, som tar fullt ansvar. «Jeg elsker kroppen min, det er jeg. Jeg, jeg har det så bra på den måten, for ingenting i verden, jeg ville ikke forandret meg, men som et resultat, siden jeg var ung, har jeg alltid blitt fortalt at det kommer til å gå bra osv. Selv i dag kjemper jeg hver dag, og det er derfor jeg er her.