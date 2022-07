Federal Aviation Administration (FEB) etterlyser en touch på automatisk lønnsindeksering

Peter Timmermans «Ringer alarmen»: Veksten er halvveis, lønnskostnadene øker, og konkurranseevnen til våre selskaper er i fare. Presidenten for det belgiske næringslivsforbundet tilbyr «en konsultasjon som involverer arbeidsgivere, fagforeninger og regjeringen» for å håndtere saken.

DeDet belgiske næringslivsforbundet sendte ut et «alarmrop»: Virkningen av krigen i Ukraina er en alvorlig forverring av den økonomiske situasjonen: veksten følger ikke lenger, næringsinvesteringene faller, eksporten også, og konkurranseevnen til vår økonomi generelt er på risiko … Peter Timmermans, administrerende direktør, Og Edward Rosens, sjeføkonom, slo ikke bushen onsdag morgen, da de snakket i EO-hovedkvarteret: Du må ta på pekefingeren. Mekanismen ble «uutholdelig» økonomisk å høre. «Vi er på vei rett mot veggen», advarer Peter Timmermans.

Siste prognose fra Plankontoret er at vi vil ha seks lønnsindikatorer i år i Belgia. Det er et drama for vår konkurranseevne. Lønnskostnadene stiger i Belgia, de er veldig svake, og vi kan ikke stå uten reaksjon. Det samme forklarer: «Vi kan nå inflasjonsnivåer på 10%-15% til høsten. Ærlig talt vil vi da gå inn i en resesjon hvis situasjonen ikke endrer seg, hvis den automatiske lønnsindeksen opprettholdes som den er.»

Peter Timmermans etterlyser en «trippel konsultasjon» som involverer arbeidsgivere, fagforeninger og politiske myndigheter «for å finne løsninger som tar sikte på å lindre konkurranseevnekrisen». Han appellerer til fagforeningene om å «erkjenne alvoret i situasjonen». Målet, sier han, er «å finne en mer rettferdig fordeling av kostnadene som følge av krisen». Arbeidsgiversjefen foreslår for dette, i tillegg til å jobbe med energiprisene, særlig «midlertidig redusere effekten av automatisk lønnsindeksering». Det er flere mulige måter å gjøre dette på. Dette: Utsettelse av 2,5 %-grensen til neste år, med tanke på lønnsutviklingen i nabolandene, og alt dette ledsaget av en reduksjon i skatter på lavlønn. Eller: «Lønnsindeksen i prosent opp til et visst lønnsnivå og anvendelse av en fast indeks over dette nivået.» Til slutt: «Ved å styrke massen til indeksen, for eksempel for å justere den andre søylen.»

Timmermans kritiserer eksperter

Peter Timmermans: «La oss endre lønnsdannelsessystemet vårt. Hvis vi ikke handler nå, må vi gjøre et hopp i indeksen i 2024, det vil være uunngåelig. Jeg vil ikke komme til det. Derav mekanismen reformer jeg foreslår i dag. Bør vi definitivt måtte handle nå.»

Peter Timmermans bemerker i den nylige passasjen av forslagene om kjøpekraftsstøtte som en gruppe eksperter leverte til regjeringen: «Ekspertrapporten bruker tre sider til alvorlighetsgraden av den økonomiske situasjonen og alt annet til potensielle nye utgifter! Det er utrolig! Bedriftseiere forstår ikke.»