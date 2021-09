Federal Electronics EOI skal sette opp 200 MW solenergiprosjekter, Energy News, ED Energy World for EPC

New Delhi: Central Electronics Limited (CEL), et offentlig foretak (PSU) under departementet for vitenskap og teknologi, har uttrykt interesse for å velge selskaper som skal sette opp 200 MW solenergianlegg i hele India.

Selskapet planlegger å sette opp Ground Mounted Solar Power Generating Systems (SPGS) med en kapasitet på 2 MW til 10 MW for en total kapasitet på 200 MW i landet. Det har etterlyst en uttrykk for interesse (EOI) for å underslå ingeniører, anskaffelser og konstruksjoner (EPC) for å utføre arbeidet.

“Central Electronics Limited er forpliktet til å fremme, utvide og implementere rettidig implementering innen solspenningssystemer (SPV) gjennom involvering av erfarne EPC -entreprenører gjennom denne EOI,” sa selskapet.

Den har bedt interesserte parter om å sende inn sitt EOI innen 14. september. Deretter kan kvalifiserte vallentreprenører vurderes for deltakelse i påfølgende anbud eller anbud.

CEL er en del av Institutt for vitenskapelig og industriell forskning under departementet for vitenskap og teknologi. Det spiller en viktig rolle innen solenergi og solceller. Stolt over å ha opprettet Indias første Solar PV -celle i 1977 og den første Solar PV -modulen i 1978.

PSU er utstyrt med solceller og produktivitet for solcellemoduler, datamaskindesign, ingeniørproduksjon og støtteevne. CEL er et selskap som regelmessig eksporterer solprodukter til europeiske, afrikanske og asiatiske land.