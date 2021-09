Federal Reserve: Fed’s Jerome Powell er nær ved å gå tilbake til stimulans

Federal Reserve -leder Jerome Powell står overfor en utfordring neste uke, mens han lener seg mot å avta stimulus mens han prøver å unngå spekulasjoner om at et slikt skifte er en fremtidig rentestigning.

Fed -tjenestemenn forventes å signalisere starten på nedtrapping av månedlige obligasjonskjøp i deres policyerklæring klokken 14.00 Washington tid onsdag, den viktigste av minst 15 globale sentralbankbeslutninger. Økonomer som ble undersøkt av Bloomberg ser på dette hintet som etterfulgt av en offisiell kunngjøring i november.

Powell vil prøve å overbevise amerikanerne om at en slik situasjon ikke starter klokken med hensyn til å heve renten, samtidig som han forklarer den nye Fed -prognosen slik noen av hans kolleger forventer å ta av i 2022. Han vil også få spørsmål fra journalister om pinlige aksjer handlet i 2020 nylig. Avsløring av tilstedeværelsen av to regionale styreleder i Federal Reserve.

Powells huskeliste vil bli enda vanskeligere av erkjennelsen av at president Joe Biden vurderer om han skal velge Fed-lederen på nytt i fire år til. En avgjørelse er ventet i høst, og mens Bloomberg News melder at rådgivere i Det hvite hus vurderer å anbefale Powell å ha ansvaret, har avtalen ikke blitt nådd.

Feds avgjørelse viser den vanskelige situasjonen de globale sentralbankene står overfor når det gjelder å avgjøre om økonomisk vekst er sterk nok til å gjenopprette støtte fra pandemien, og om inflasjonstrykket er sterkt nok til å rettferdiggjøre stramninger.

Det er hva tjenestemenn i Brasil sannsynligvis vil gjøre på onsdag og Norge på torsdag, med forventede rentestigninger for begge land. Derimot er sentralbankene i Japan, Sveits og Storbritannia blant bankene som kan beholde sine politiske posisjoner stort sett uendret.

Hva Bloomberg Economics sier:



“September -uttalelsen er sannsynligvis første gang siden pandemien begynte at FOMC har inkludert språk om planer om å redusere eiendelskjøp i år,” sier Anna Wong, Andrew Hosby og Elisa Winger.

Andre steder vil Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling i Paris offentliggjøre sine oppdaterte globale økonomiske utsikter på tirsdag.

Neste ukes valg bestemmer ledelse og økonomiske retning for to av gruppen på syv nasjoner. Canada går først, mandag, med statsminister Justin Trudeau sett litt foran sin konservative rival. Den tyske nasjonale avstemningen finner sted 26. september og avsluttes 16 år med Angela Merkel i spissen.

Asia



Bank of Japan forventes å avsløre flere detaljer om sitt grønne utlånsprogram når det møtes i løpet av den korte ferieuken. Sentralbanken forventes allment å la de viktigste politikkinnstillingene være uendret. Konkurrentene som kjemper om stillingen som Japans neste statsminister, vil fortsette å gi detaljer om sine politiske planer foran regjeringspartiets valg 29. september.

I Australia vil RBA -assisterende guvernør Michael Bullocks tale belyse eventuelle bekymringer rundt det finansielle systemet midt i pandemien. Protokollen fra bankens siste møte kan gi flere detaljer om kontroversen om å redusere planene i lys av den utvidede nedleggelsen.

Tidlige eksporttall fra Sør -Korea vil gi den siste lesningen av pulsen på global handel. Japans inflasjonsdata som ble offentliggjort fredag, kan bli positive for første gang siden mars 2020. Pakistan, Indonesia, Filippinene og Taiwan har beslutninger om renter.

Kina vil være på ferie til midt-høstfestivalen tidlig i uken, med utgiftsmønstre gransket for å sjekke forbrukernes helse etter skuffende detaljsalg i august. Kina vil fastsette grunnlånsrenten onsdag, med økonomer som ikke venter noen endring.

Europa, Midtøsten og Afrika



Norge tar midtpunktet blant flere monetære beslutninger fra hele regionen denne uken, ettersom Norges Bank forventes å bli det første blant en gruppe på ti land med verdens mest omsatte valutaer for å heve renten siden pandemien startet .

I møte med avtagende vekst og stigende inflasjon, vil Bank of England -tjenestemenn trolig holde standpunktet uendret torsdag i en ny avgjørelse for to nye medlemmer av pengepolitisk komité. Michael Saunders kan ha gjentatt sin stemme for å kutte obligasjonskjøp.

Som med Federal Reserve, kan Sveriges Riksbank signalisere planer om å redusere krisestimulering, mens Ungarns sentralbank vil avsløre om beslutningstakere ønsker å bremse en av EUs mer aggressive pengestrammingssykluser.

Den sveitsiske nasjonalbanken vil trolig beholde den laveste renten i verden, for øyeblikket på -0,75 prosent, uendret da den fortsetter retorikken som beklager styrken til francen. Monetære tjenestemenn i Tyrkia vil også sannsynligvis velge en uendret stilling, og beholde en ukers reporente på 19 prosent.

I Sør -Afrika vil data på onsdag sannsynligvis vise at inflasjonen akselererte til 4,8 prosent i august, mens den ligger innenfor sentralbankens målintervall på 3 prosent til 6 prosent.

Det vil tillate MPC-medlemmer som møtes neste dag for å la referanseprisen ligge på et rekordlavt nivå, noe som støtter en økonomi som så sammentrekning i tredje kvartal etter dødelige opptøyer og en cyberangrep på statseide havner og en jernbaneoperatør som traff produksjonen.

Latin -Amerika



Argentina rapporterte tirsdag om produksjonen i andre kvartal, den siste av de seks største økonomiene som gjorde det. Det fornyede utbruddet av pandemien undergravde aktiviteten i april og mai, og pekte på en negativ kvartalslesning.

Fire renteøkninger på rad – inkludert en ett -punkts -økning 4. august – til sammen 325 basispunkter har brakt Sentralbanken i Brasil ikke nærmere å innhente inflasjonen enn den var da innstrammingssyklusen begynte i mars.

Etter at sentralbankens president Roberto Campos Neto så ut til å kaste et kaldt øye med spekulasjoner om en mer aggressiv innstramning, er forventningene skjevt mot en annen rett økning på 100 basispunkter onsdag, noe som vil sette styringsrenten til 6,25 prosent.

Torsdag kunngjorde Mexico sin endelige inflasjonsavlesning foran Banxico -møtet 30. september. LPG -prisgrenser har senket forbrukerprisene, selv om overskriftstallet fortsatt er over målet.

Også torsdag skal Argentinas arbeidsledighetsrapport for andre kvartal vise den sjette påfølgende tosifrede avlesningen. Mexico offentliggjorde fredag ​​salgsdata for juli, som kan vise en lavere vekst når andre halvdel nærmer seg.

På slutten av uken ser du etter at midten av september-lesingen av Brasils inflasjonsindeks stiger marginalt til i underkant av 10 prosent, mer enn 600 basispunkter over målet.