Feil: Mange skoler stengte i Frankrike, leger slo alarm i Belgia

Syv skoler i Frankrike er stengt på grunn av veggedyr, og ti til har blitt smittet, kunngjorde nasjonal utdanningsminister Gabriel Attel fredag ​​kveld.

«Det er mer enn femten, 17, i forskjellige stadier, som vi har identifisert som har feil, og syv selskaper som har blitt stengt, mens jeg snakker til deg, av denne grunn,» kunngjorde han. «C à vous»-program i Frankrike 5.

Dagen før, i en kommunikasjon sendt til AFP fra det nasjonale utdanningsdepartementet, ble det gitt informasjon om fem lukkede institusjoner som utdanner totalt 1500 studenter (i Vaucluse, Saône-et-Loire, Vosges, etc.).

«Det er nesten 60.000 bedrifter, her snakker vi bare om noen få titalls, men det er riktig at sakene hoper seg opp», bemerket Gabriel Attal fredag ​​kveld. «Vi må gi en umiddelbar respons og være i stand til å behandle selskaper innen 24 timer.»

– Det er utviklet en liste over «akkrediterte og godkjente» institusjoner i samarbeid med Helsedepartementet og regionale helseinstitusjoner slik at lederne for institusjonene kan ha kontakter og engasjere dem veldig raskt, la han til.

«Belgia har det samme veggedyrproblemet som Frankrike, men vi dekker det bedre her»

Angst i Belgia

Merk at bekymringen også øker i Belgia. Og spesielt i Flandern er mange leger skremt over denne nye plagen. Til våre kolleger ved Laatste Nieuws kunngjorde legen i Antwerpen fortsatt Ceulemans: «Av alle våre pasienter opplever omtrent én prosent veggedyr. Det er ingen medisinsk kode for midd, så sykdommen er ofte ikke offisielt registrert i medisinske journaler. I tillegg oppsøker ikke personer som møter dette problemet nødvendigvis sin fastlege fordi de er sjenerte eller fordi de ikke vet.

Og eksperten peker på mer slappe politiske ledere. «Vi må handle før det er for sent. Skadedyr lever ofte i lavinntektshusholdninger, kan ikke kontrolleres, og kan spre seg til offentlige rom når som helst.”, refererer fortsatt til Silemans. (med Belga)