Feilen du ikke bør gjøre når du bestiller flybillett

Av Lauren Sokiasian

Enten du reiser over juleferien eller du allerede tenker på sommerferien 2024, ikke gjør denne feilen når du bestiller flybillett.

Vi ser generelt frem til ferien: det er en tid for å hvile og lade opp batteriene. Men med dagens høye priser er det ikke alltid lett å finne en ferie på et rimelig budsjett. Derfor er det viktig å vite hvordan du gjør det og kjenne til de riktige tipsene.

Råd for å finne ut om flybilletter

Ifølge reiseekspert Natasha Gabriel er det mange som gjør den feilen å bestille flybilletter uten å sammenligne priser med andre flyselskaper.

For å gjøre dette er nettsteder som Google Flights eller Skyscanner.fr veldig praktiske: de lar deg sammenligne priser for nesten alle flyselskaper. Så vi finner noen ganger flyreiser som er mye bedre når det gjelder rutetider eller priser. Vi innser også at noen ganger kan du betale mye mindre ved å utsette ferien noen dager.

Et annet eksperttips er kanskje å ikke velge et fast reisemål. Ved å velge datoer kan du finne ut hvilke destinasjoner som er de billigste. Det er en annen måte å organisere ferien på, men hvorfor ikke prøve det?