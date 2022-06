Felice Massey sier sine første ord til Anderlecht: «Jeg verdsetter klubbens identitet»

Dens omfang er todelt. «Fremfor alt er intensjonen å vinne titler. Enten i trofeet eller i ligaen: Anderlecht må ha ambisjoner. Samtidig ønsker jeg å fortsette prosjektet som er satt opp her de siste årene av klubben og Vincent Company. Selvfølgelig har jeg min egen filosofi som trener, men fremfor alt. Jeg ønsker å respektere identiteten til denne klubben og jeg vil at fansen vår skal kjenne seg igjen i fotballen vår.

Han sier spesifikt.

For den nye Mauves-treneren er ungdomsintegrering et viktig punkt i planen hans. «Derfor betyr det at vi legger mer vekt på å integrere offensiv fotball og unge spillere i A-senteret. Ser vi på arbeidet som gjøres her med akademiet, er antallet unge spillere som treffer døren enormt. Jeg vil fokusere på det og finn en god balanse fordi på samme tid. Alle vet at resultatene vil være avgjørende.»