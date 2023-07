Felice Mazzu påpeker Charlerois mangler etter et tungt nederlag mot Eupen

Etter tre seire på rad ble Charleroi slått hardt mot Eubon denne lørdagen (4-0).

Etter tre seire på rad tok Charleroi en liten smell mot AS Eubon lørdag ettermiddag (4-0). 48 timer etter seieren over Oostende, spillere Felice Massou Viste for mye defensiv ferdighet og fikk Eupen til å betale for endringene.

«Dette skal ikke brukes som en unnskyldning, men for to dager siden spilte vi en vanskelig kamp mot Oostende. Vi var gode til 1-0 og ble deretter veldig kaotiske. Dette vil hjelpe oss med leksjonen og arbeidsmaterialet,» analyserte Karolos. Trener.

Til tross for en god start på spillet, var det Eubons konverteringer som gjorde at Charleroi fant sitt største problem. «Vi visste at Eupen har egenskapene til å utnytte våre defensive ferdigheter. Vi er ennå ikke i kamper der vi matcher motstanderne våre, og disse møtene vil bare øke arbeidsmengden.»

Charleroi-treneren, som drar til Nederland for en uke med trening med spillerne sine denne mandagen, vet hva han trenger å forbedre seg på. «Vi hadde tekniske feil, bevegelser, dybde og de riktige valgene,» konkluderte han Felice Massou På mikrofonen til våre kolleger Sudinfo.