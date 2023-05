Fem bilfrie øyer å tilbringe noen dager i Europa

Brehaut, Isle of Flowers (Frankrike)

Livet er søtt på denne lille bretonske øya på 318 hektar, delt i to halvdeler av en bro bygget av Vauban. Det kan nås på ti minutter med båt fra Pointe de l’Arcouest. På stedet kan du komme deg rundt til fots, med sykkel, vogn eller vogn… Det finnes noen hoteller og private overnattingssteder.

Hva skal man se og gjøre? Turgåing for å oppdage fauna og spesielt flora. Øya drar nytte av et mikroklima som lar naturen blomstre fullt ut der. Den har også kallenavnet «blomstens øy». Glassverket installert i det gamle fortet er også verdt et besøk. Legg merke til, i begynnelsen av juli, dens flerkulturelle festival.

Mer informasjon om Brehat her

Prvic, fødestedet til oppfinneren av fallskjermen (Kroatia)

Av de 1185 øyene i Kroatia er bare 66 av dem bebodd. I land der turismen er utviklet, foreslår vi en 45-minutters fergetur fra Sibenik. På stedet er de eneste autoriserte kjøretøyene brannmenn og lokale bondetraktorer!

Hva skal man se og gjøre? Det er bare to landsbyer på øya, Pravik Luka og Seburin, hvor det er noen små restauranter og overnattingssteder. Om sommeren arrangeres det ulike demonstrasjoner av tradisjonelle sanger og folkedanser. Øya tilhørte en gang velstående adelsfamilier og i Privik Luka er det nå et museum dedikert til et av deres medlemmer, historikeren og oppfinneren Faust Vrancik.

Mer informasjon om Prvic her

Sandham, som sett på TV (Sverige)

Gjort berømt av Viveka Stens krimromaner og spin-off-TV-serien, Murders in Sandamn, er denne lille fiskehavnen med vakre fargerike trehus en del av Stockholms skjærgård, hvorfra du kan nå den med båt.

Hva skal man se og gjøre? Stille utenom sesongen blir øya stormfull om sommeren, når vannaktiviteter og festivaler florerer. Øya har tennisbaner og minigolf og fremfor alt mange strender.

Les mer om Sandhamn her

Hydra og dens labyrinter (Hellas)

Denne lille, bohemske øya i Saroniabukta ligger tre timer med ferge (halvannen time med hurtigbåt) fra Athen. Det er en av de vakreste havnene i landet. Du kan komme deg rundt til fots, på sykkel eller på ryggen til et esel.

Hva skal man se og gjøre? Gå deg vill i hovedbyens intrikate hvite gater og beundre rederkvarterene fra 1700-tallet. Blant dem, ikke gå glipp av å besøke Dombasi-palasset, som huser kunstakademiet og det befestede palasset Lazaros Kountouriotis.

Les mer om Hydra her

Monte Isola, Isosjøens perle (Italia)

Monte Isola ble gjort berømt av kunstneren Christo som installerte sine «Floating Bears» i 2016, og har også kallenavnet Iseosjøens perle. Den bilfrie øya kan utforskes til fots eller på sykkel. Noen få busser forbinder forskjellige landsbyer. Lokalbefolkningen kan reise med motoriserte tohjulinger.

Hva skal man se og gjøre?

Sykle rundt på øya, stopp ved middelalderlandsbyer og klatre til toppen for å besøke helligdommen Madonna della Seriola, et eksempel på barokkarkitektur fra 1400-tallet.

Lær mer om Monte Isola her

