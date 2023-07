Fem ganger så stor som Titanic, 7 svømmebassenger, 40 barer…

Du må ha sett bildet hans rulle gjennom nyhetsstrømmen din, enten det er på Facebook eller Instagram. The Icon of the Seas, 20-etasjers bygning, 250 000 tonn og 365 meter lang, snakkes fortsatt om. Om bord, 7500 passasjerer og 2350 besetningsmedlemmer, bare … For å nyte kan passasjerene slappe av i et av de syv svømmebassengene, i en av de 40 barene, i tolv restauranter, nyte et privat boblebad i kabinen eller til og med gå på is. skøyter. Aktivitetene avtar ikke.

Dette skipet, som er fem ganger så stort som Titanic, er det største cruiseskipet noensinne. «Under hennes første serie med sjøprøver reiste Icon of the Seas hundrevis av miles, mens hovedmotorene, skroget, bremsesystemene, styringen, støyen og vibrasjonsnivåene slet.», rapporterte Royal Caribbean. Hvis den andre testserien går bra, bør Icon of the Seas seile til Karibia for sitt jomfrucruise i januar 2024. Dessuten er alle seter allerede utsolgt, til tross for de ublu billettprisene. Du må betale i gjennomsnitt minst 2000 personer for en uke. Mannen som ville være sikker på å være med på flyet brukte nesten 84.000 euro på klatringen.

Dette er imidlertid ikke årsaken til at foringen gynger, men dens miljøpåvirkning. Faktisk har fremtidige kunders karbonavtrykk blitt målt til 108 kilo karbondioksid per dag, per person. For eksempel tilsvarer dette 450 kilometer tilbakelagt av en bensinbil, med et snittforbruk på 6 l/100 km. Denne båttypen kan forbruke opptil 175 000 liter drivstoff per dag. «De har en enorm innvirkning gjennom klimagassene de slipper ut, men også på det marine biologiske mangfoldet gjennom utslippene de forårsaker. De påvirker også luftkvaliteten, og forstyrrer helsen til innbyggerne i havnene som skipene anløper.»«Stopp Croisières»-talsperson Gwenel Menez forklarte på en mikrofon LCI. Flere byer har allerede kunngjort at de nektet å ta imot rutebåten. Dette er spesielt tilfelle for Venezia.