Fem seire fra seks løp, brødrene Bo på sky ni… sjefen er Norge

«Stolt av prestasjonen vår»

Franskmennene tok ledelsen etter Eric Perots første, og hadde et solid løp uten store feil. De fant en sterk spiller, den uspillbare Johannes Boe. «Vi fikk jobben gjort,» bekreftet Savoyard. Det var Johannes som gjorde det store gjennombruddet. Ellers er vi alle ikke så langt på stafetten vår. Vi er ikke lysår unna. » «Vi er veldig stolte over prestasjonen vår. Vi går bare videre fra en uke til den neste,» la Jura-innfødte til.

Damestafetten etterlot ikke dette inntrykket av en damptrommel. Men til slutt vant Norge. Franskmennene var langt unna (7e ) før Justine Bryzas-Pouchet gikk inn i banen, etter at Lou Jeanmonot gikk tilbake i 16-meteren. «Jeg vet at alt vil bli avgjort på skytebanen,» sa Savoyard tilbake. «Så jeg tok denne stafetten på egenhånd og måtte ta et skudd med høy ytelse, uten å tenke på resultatene, jeg visste at det ville skje automatisk når det gikk til skytebanen.» Slik kom det blå toget på sporet igjen, før Julia Simon avsluttet jobben på tredjeplass.

Nå går turen til Lenzerheide (Sveits) i høylandet fra torsdag til søndag.