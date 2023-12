Fem steder i Brussel for å spise pasta rett fra pannen

Fra topp gastronomiske adresser til små nabolagsrestauranter, det er alltid noe mer tilfredsstillende ved å spise mat du kjenner annerledes. På Commune serveres middelhavsspesialiteter direkte ved bordet, nesten ingen retter kreves. I L’Air du Temps** blir et brød hengt i en wire fra taket knust av fingrene dine, og knuser all symbolikken til såkalt dekorasjon i aksjon. På noen italienske restauranter spiser du pastaen rett fra pannen, en hyllest til fråtsing, deling og frisk nytelse. Du spiser individuelt fra kobberbollen din eller serverer hele bordet som om du var hjemme. Her er 5 av våre favorittsteder i Brussel for å smake på denne enkle nytelsen.

Slik spiser du pasta ifølge en ernæringsfysiolog:

La Continetta

Denne trattoriaen fra Ixelles, som ikke trenger noen introduksjon, er det perfekte alternativet når du vil ha noe trøstende. Atmosfæren er livlig, stemningen er god, servicen er veldig vennlig og menyen er full av appetittvekkende ting. Er det bedre? Etter å ha spist en rekke retter, kommer en god parmigiana, orizzatie med salsicia eller baccheri med reker direkte i kobberpannene. Det gjenstår bare å dele festen eller spise den rett fra pannen. Som en forrett kunne vi ikke la være å prøve deres røkt mozzarella med en skje med basilikumsorbet (be om at det var en anbefaling på dagen).

eller ? Rue de la Paix 24, 1050 Ixelles

@cantinetta.brussels

Ny Rosso

Det er en null oppstyr adresse kjent for nesten alle i hovedstaden. Hold øye med innredning, servise, flerfargede vegger og flislagte gulv. Dets autentisitet og mangel på utsmykning er det som gir stedet sitt rykte og sjarm. Men dens unike service i XXL Pans som tar over hele bordet.

eller ? Rue Bosquet 62, 1060 Saint-Gilles

@nuovorossobrussels

Asteria Romana

Her er en endring i strukturen, men allerede nå er Brussel en adresse kjent for alle. På Osteria Romana, den berømte italienske restauranten til Filippo La Vecchia, fordyper vi oss i en mer polert, beskjeden atmosfære, men vi ser ikke bort fra de sjenerøse pastarettene som serveres direkte i pannen. Hvis du ikke maler veggene på nytt, er en veldig interessant smak garantert.

eller ? Avenue Legrand 11, 1000 Brussel

osteriaromana.be

Bistro Nazionale

På Bistro Nazionale spiser vi deres carbonara-riffel (den ekte varen, uten fløte) og orechetten deres servert direkte i små gryter med tomat- og stracciatellasaus. Denne gangen gjøres smakingen individuelt, men opplevelsen er like trøstende som alltid.

eller ? Rue Lannoy 2, 1050 Ixelles

squadracocina.com

svimmelhet

Å spise fra gryteretter er egentlig ikke en spesialitet på adressen, men en enorm gryte med spaghetti med ragout for å dele dame- og trampestil er vårt absolutte must for å møte vinterens påkjenninger. Oppskriften serveres kun for to (eller flere) i en 200gr eller 300gr versjon.

eller ? Rue de Rollebeek n°7, 1000 Brussel

vertigobrussels.com

Gå aldri glipp av noen livsstilsnyheter sosoir.lesoir.be Abonner nå på våre temanyhetsbrev Ved å klikke her.