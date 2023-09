Fem tips for å beskytte deg mot bølgene som sendes ut av smarttelefonen

I noen land er elektromagnetiske bølgeutslipp fra smarttelefoner kontrollert og begrenset.

Av denne grunn kan salg av enkelte modeller bli forbudt, etter å ha overskredet en viss terskel som anses som farlig, slik tilfellet er med iPhone 12 i Frankrike. Selv om risikoen er nesten null, er det fortsatt noen tips for å redusere eksponeringen for bølgene som sendes ut av smarttelefonen.

Bruk et håndfrisett eller hodetelefoner

Selv om ingen studier ennå har påvist en reell sammenheng mellom bruk av smarttelefon og utseendet til svulster, er det best å unngå å utsette hjernen din for bølgene som sendes ut av mobiltelefoner, hvis mulig. Av denne grunn bør du foretrekke håndfrisett eller til og med Bluetooth-hodetelefoner når du foretar (eller mottar) telefonsamtaler.

Unngå å ha telefonen i lommen

Når du ikke bruker den, unngå å ha smarttelefonen med deg. Det anbefales faktisk ikke å legge den i lommen, da bølgene kan komme i kontakt med andre følsomme deler av kroppen. Det er best å plassere den nær bordet hvis du vil ha den innen rekkevidde.

Den enkleste måten å unngå eksponering for elektromagnetiske bølger på er å sette smarttelefonen i flymodus. Dette deaktiverer alle radiosendinger, noe som betyr at telefonen ikke lenger sender ut noen bølger. Gjør dette gjerne systematisk om natten og når du ikke ønsker å bli forstyrret.

Ikke bruk telefonen når signalet er svakt

Du bør vite at jo svakere signalet er, desto vanskeligere er det for nettverket å motta og jo flere bølger sender telefonen ut. Derfor er det tilrådelig å ikke bruke smarttelefonen i områder der mottak er vanskelig og å vente til du kommer til et bedre sted for å ringe.

Pass deg for mirakelløsninger

Unngå i alle tilfeller anti-strålingsplaster og omslag, som er mye annonsert på sosiale medier. Effektiviteten har aldri blitt bevist. Ironisk nok kan noen operasjoner tvinge en smarttelefon til å sende ut flere bølger.