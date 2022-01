Femten år med iPhone, nye sammenleggbare smarttelefoner, Wordley … Sammendrag av ukens teknologinyheter

IPhone, allerede femten år gammel!

Det var 9. januar 2007. Utvilsomt en av de beste Viktig notat Gjennom historien har Steve Jobs avduket iPhone, som vil bli den første moderne smarttelefonen som promoterer hele bransjen og forvandler livene våre. Arven etter denne historiske presentasjonen er svært levende i teknologihistorien. Femten år senere har iPhone og dens etterfølgere revolusjonert grensesnittet til mobile terminaler, og innledet applikasjonene til mobilnettet. Kort sagt, en uunngåelig date.

Sammenleggbare smarttelefoner: Samsung er mindre frittstående

Blir 2022 året for å forvandle smarttelefoner? Like etter kom to kinesiske produsenter, Honor og Oppo, for å gå Samsung på tærne. På den ene siden, Magic V, terminalen inspirert av Galaxy Z Fold 3, på den andre siden Find N, den mest kompakte modellen, Vi var i stand til å håndtere. Disse smarttelefonene er først og fremst rettet mot det kinesiske markedet, men dette beviser at det er en økende interesse for sammenleggbare terminaler.

Wordley, sportsbegivenhet

Hvem hadde trodd at en variant av Hangman-spillet skulle vinne i begynnelsen av 2022? Dette er imidlertid riktig Hva skjer med Wordley, Et enkelt ordspill som har blitt populært de siste dagene.

Målet er enkelt: du har seks forsøk på å gjette ordet på fem bokstaver. I hver test angis bokstavene du har satt riktig. Hvorfor en slik suksess? Ingen tvil fordi ordet å finne er det samme for alle, og det er enkelt å dele resultatet på sosiale nettverk uten spoilere.

Google angriper Apple og iMessage

Hiroshi Lockheimer, den store sjefen for Android på Google, ble rasende over suksessen til iMessage. Apple News, som er veldig populært i USA, er faktisk en proprietær teknologi forbeholdt iPhone, iPad og Mac-brukere. På Android promoterer Google RCS, en standard utviklet for å holde tritt med aldrende SMS. Vi vil forklare alt her.

Louis Vuitton introduserer Connected Clock (og dens eget operativsystem)

Denne kalles Tambour Horizon Light Up og koster ikke mindre enn 2800 euro. Uunngåelig vil Louis Vuittons nye klokke fortsatt være dyr og blendende, selv om den har langt færre sensorer enn Apple Watch.

Men fremfor alt inkluderer det det lokalt designede OS og mange WearOS som den forrige modellen av merket. Ikke sikker på hva jeg skal teste den for en dag, men vi vil gjerne se hva den bringer!

Avira er veldig dårlig idé

Den mest populære antivirusprogramvaren integrerer antivirusfunksjonalitet. Om noen dager vil amerikanske brukere av programvaren kunne aktivere Ethereum Miner. Den starter når PC-en er inaktiv og prøver å gi deg litt virtuell valuta ved å bruke all kraften til maskinen.

Sjansene for å bli rik gjennom denne energikrevende prosessen med å skade miljøet er små. NortonLifeLock, utgiveren av Avira, derimot, kan ha stor nytte av å motta 15 % provisjon på alle gevinster.