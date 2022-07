Ferieavganger: Dusinvis av flyreiser kansellert i Paris og Madrid

Dusinvis av flyreiser er kansellert på flyplassen Paris-Charles-de-Gaulle. Madrid flyplass opplever også forstyrrelser.







Av AFP

Publisert 9.07.2022 kl. 17:52



DDusinvis av flyreiser ble kansellert lørdag morgen på flyplassen Paris-Charles-de-Gaulle, som har vært rammet av sosial uro, mens 15 fly ble kansellert og 175 fly ble forsinket av en streik fra kabinpersonalet fra easyJet Airlines og Ryanair i Madrid.







På flyplassen Paris-Charles-de-Gaulle (CDG) dreier striden seg om lønns- og arbeidsforhold, og kan også påvirke starten på en ukes ferie etter noen dager fri fra søndag. Brannmenn på den første franske flyplassen, Paris-CDG, også kjent som Roissy, har vært i streik siden torsdag, noe som tvang Generaldirektoratet for Luftfart (DGAC) til å kansellere avskjæringsflyvningen: en del av rullebanene måtte stenges for sikkerhets skyld.

En femte flyvning mellom kl. 07.00 og 14.00 på lørdag ble kansellert, slik at én av seks flyreiser ankom eller gikk fra Rosy torsdag og fredag. En talsmann for Groupe ATP sa at 150 av de 1300 flyvningene var på bakken. Lønnsforhandlinger ble ikke vellykket fredag. – Forhandlingsplanen er fortsatt åpen, sa en talsmann for Aéroports de Paris.

Madrid ble også rammet av streiken

I Madrid, fra klokken 13:00 (23:00 GMT) på lørdag, ble 5 easyJet-flyvninger og 10 Ryanair-flyvninger kansellert og 175 flyvninger, inkludert 52 easyJet og 123 Ryanair, ble forsinket, sa fagforeningene i en pressemelding.

Hos Ryanair sa representanter for den spanske USO-fagforeningen at nye streiker vil finne sted over tre til fire dager: 12. til 15. juli, 18. til 21. juli og 25. til 28. juli på ti spanske flyplasser. Det irske selskapet opererer.







Hos Ryanair hadde den sosiale bevegelsen som mål å kreve bedre arbeidsforhold for selskapets 1900 kabinansatte i Spania. Easyjet-flyvertinnene krever at arbeidsforholdene deres er på linje med andre kolleger i Europa.