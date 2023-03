Ferrari 365 GT Nart Spyder: den styggeste bilen…

Luigi Chinetti Mr. han var en erfaren racerfører. Flyktning i USA ved slutten av andre verdenskrig, i 1953 ble han offisiell importør av ferrari i Nord-Amerika. Nær av Enzo Ferrari Jeg visste at da han fortsatt kjørte for merket, bestemte Chinetti seg for å grunnlegge teamet fem år senere NART å utvikle italienske biler på den andre siden av Atlanteren.

Sammen med konkurransen bestemte forretningsmannen seg for å lage en eksklusiv modell på midten av 60-tallet: 275 GTB/4S Nart Spyderen konvertibel versjon av det sublime 275 GTB skal produseres i 25 eksemplarer.

Kunngjøring – fortsett å lese nedenfor

En god idé

Sønn av Luigi Chinetti Sr. Luigi Chinetti Jr. (ikke veldig original) også kalt «Coco» ønsker også å sette sitt preg på bilhistorien. På midten av 1980-tallet startet han studiet av en cabriolet basert på Ferrari 365GTen modell V12 uten kjærlighet som selges billig.

Laget av aluminium, det nye kropp den er lettere enn originalen. Legg til spesifikke konfigurasjoner av V12 4,4 liter, og den amerikansk-italienske hybriden velter fra 0 til 60 mph på 6 sekunder, en ganske hederlig tid.

total fiasko

Etter Chinettis egen innrømmelse fulgte han ikke prosjektet tilstrekkelig og hans design det var en fullstendig fiasko. Langt unna finessen til vanlige Ferrari-produksjoner, manglet designet fullstendig finesse og proporsjonene manglet ærlig talt.

Til tross for alt ble det produsert to identiske eksemplarer, og den andre er til salgs i Tyskland hvor den er i hendene på en samler fra begynnelsen.

Salg av fagmannen autogalleridenne ferrari 365 GT Nart Spyder Det er en kuriositet også solgt for 1,3 millioner euro. Selv om den kun viser 5000 km på kilometertelleren, er vi ikke sikre på at den lett finner en ny eier!