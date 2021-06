Ferrari samarbeider med AWS, en ny funksjon for Android, som kjøper Spotify-bots

Her er vår sammensatte liste over viktige tekniske nyheter fra denne uken på byte størrelser.



Ferraris teknologipartnerskap

Den italienske produsenten av luksusbiler Ferrari har inngått et samarbeid med Amazon Web Services (AWS) for sky, maskinlæring og kunstig intelligens, sa selskapene fredag. Samarbeidet tar sikte på å øke hastigheten på innovasjon i hele Ferrari-systemet, inkludert deres bilbilindustri, GT-løp, Ferrari Challenge og Scoteria Ferrari Formula 1 (F1) team. Ferrari vil bruke AWS tjenester og globale infrastruktur for å designe og teste bilene sine, og gjøre det lettere for kundene å bygge, kjøpe og vedlikeholde bilene sine. I tillegg vil F1-teamet engasjere AWS med en digital fan-engasjementsplattform som gjennom mobilapplikasjonen vil engasjere millioner av fans over hele verden med eksklusivt, personlig innhold. Fremover planlegger Ferrari å skape virtuelle og forstørrede virkelighetsopplevelser på AWS, og bringe fans inn i garasjen for å samhandle med sjåfører og mannskap. I en annen utvikling kunngjorde Amazon et program for å lære ferdigheter i applikasjonsmaskinlæring for å imøtekomme det økende behovet for ferdigheter med denne muligheten i forskjellige bransjer i India.

Nye funksjoner i Android

Google introduserer nye funksjoner for Android-brukere som inkluderer end-to-end-kryptering i meldinger for å holde hverandres samtaler sikrere. Funksjonen flytter ut av beta og er tilgjengelig for alle som bruker appen. Også brukere kan nå merke viktige meldinger og enkelt gjennomgå dem ved å trykke på stjernemerket. I tillegg, for å hjelpe mennesker med motoriske funksjonshemninger, kan stemmegjenkjenningsfunksjonen i stemmetilgang nå bare fungere når de ser på skjermen, slik at de naturlig kan bevege seg mellom å snakke med venner og bruke telefonen. Google utvider stemmeassistentens tilgang til flere applikasjoner. Til slutt tilbyr Android Auto flere tilpasningsalternativer, nye applikasjonsopplevelser, og lar brukerne lese og sende nye meldinger direkte fra apper som WhatsApp eller News fra Start-skjermen. Denne uken åpnet Google sin første fysiske butikk i Chelsea-området i New York, der teknologiselskapet ser ut til å oppgradere maskinvareproduktene til forbrukerne.

Spotify kjøper roboter

Spotify rapporterte torsdag at de har lansert Bots, som vil bidra til å forbedre podcastoppdagelsesopplevelsen på plattformen. Spotifys maskinlæringseksperter (ML) er fokusert på å forbedre lydinnovasjon på plattformen, men de håper at “Bots-teknologien vil fullføre og akselerere innsatsen.” Drevet av avansert ML-teknologi, lager Bots klipp av høy kvalitet som lar brukerne forhåndsvise viktige øyeblikk fra podcast-episoder, noe som gjør det lettere for lyttere å finne innholdet de vil høre. “Vi planlegger å integrere Bots ‘teknologi i Spotify-opplevelsen, og lytterne skal begynne å se elementer av det arbeidet innen utgangen av det året,” sa det. I april, en uke etter at Apple lanserte sin abonnementsbaserte podcasttjeneste, lanserte Spotify podcast-abonnementsmodellen. I forrige måned introduserte den nye funksjoner for brukere å dele favorittmusikken eller podcast-episodene sine via sine sosiale medier. I en annen oppdatering ble Greenroom Spotify, en mobilapp som Clubhouse for live lyddiskusjoner, kunngjort onsdag.

FedEx presser på for autonome distribusjon

FedEx Corp, en selvkjørende leveringsstart, har inngått et samarbeid med Neuro, en internasjonal leverandør av leveringstjenester for å teste neste generasjons autonome leveringsbil innen FedEx-operasjoner. Samarbeidet mellom de to selskapene, som ble lansert i april med et pilotprosjekt over hele Houston-området i USA, markerer utvidelsen av denne pilotneuroen for pakkelogistikk og lar FedEx utforske ulike brukshendelser for autonom logistikk, inkludert multistopp og distribusjon. Baserte distribusjoner. NeuroPilot er det siste tilskuddet i FedExs portefølje av autonome enhets- og spesialdistribusjonsenheter. I april kunngjorde Neuro en allianse med Domino for automatisk pizzaleveranse for å velge kunder i Houston, ved hjelp av R2-roboten, den første fullstendige autonome, beboerfrie veibeskrivelse med godkjennelse fra myndighetene fra U.S.Department of Transportation. I en egen utvikling avviste det amerikanske senatets forretningsråd onsdag innsatsen for å heve regelverket for å tillate sending av tusenvis av autonome kjøretøy igjen.

Microsoft Air Simulator World Update5

Microsoft har gitt ut en annen global oppdatering av sitt populære simuleringsspill Flight Simulator, som fokuserer på de europeiske nordiske landene Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Global Update V: Nordiske landskapsforbedringer, regionale arkitektoniske forbedringer, avanserte data for 100 flyplasser, 78 interessepunkter og fem Bush-turer, en for hvert av disse nordiske landene, bemerket Microsoft i et blogginnlegg. Den bringer med seg nye håndlagde flyplasser og fem originale landingsutfordringer på Danmarks Bournemouth, Islands Safzarur, Sveriges Stockholm Arlanda, Norges Svalbard og Finlands Vasa-flyplasser. Global Update V: Nordics Flight Simulator er tilgjengelig gratis for alle brukere. Microsoft ga ut den fjerde store oppdateringen i april, Storbritannia og Irland-oppdateringen i februar og to oppdateringer i fjor. Spillet er tilgjengelig på Xbox Game Boss for PC, Windows 10 og Steam og vil bli utgitt 27. juli på Xbox Series X | Kommer til S. Denne uken utnevnte Microsoft konsernsjef Satya Nadella som sin nye president, og erstattet John Thompson.

IKEAs nye rammeverk WiFi høyttaler

IKEA og Sonos har introdusert en ny Symphonic Picture Frame WiFi-høyttaler som kan brukes som en romfylt lyd og som en vakker kunst å blande sømløst hjemme. Den kobles til via WiFi og kan brukes uavhengig eller kombinert med andre produkter fra SYMFONISK-serien eller andre Sonos-produkter. Det er en del av Sonos-systemet, som gjør det mulig for lyttere å koble seg til mer enn 100 streamingtjenester. “Plassbesparende bilderammehøyttaler kan henges på veggen som iøynefallende kunstverk, kan matches med annen kunst på veggen, plasseres på hyllen eller på gulvet, kan vippes mot veggen. Utvikler Stephen Bezig sa i en uttalelse om at den nye høyttaleren vil være tilgjengelig i IKEA-butikker fra 15. juli, samt på IKEA.com i Europa og Nord-Amerika – andre regioner kommer senere. KEA har lansert sine e-handelstjenester og mobilapp i Bangalore. en egen utvikling, presset amerikanske lovgivere fra begge parter på tirsdag Google og Amazon om deres smarthøyttalermarkeder, blant bekymringer om dominansen av teknologikonkurranser i regionen.

